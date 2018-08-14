В США принят рекордный по размеру военный бюджет Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал закон об оборонном бюджете (NDAA) на 2019 финансовый год (начинается 1 октября 2018 г.), принятый незадолго до этого подавляющим большинством голосов в обеих палатах конгресса. Из рекордных за всю историю страны номинальных $716 млрд, предусмотренных законом, $69 млрд выделяется в отдельный фонд, из которого финансируются зарубежные военные операции вооруженных сил США, включая боевые действия в Ираке, Сирии, Афганистане, Йемене и других странах.

Оставшиеся $647 млрд составляют сумму, на $16 млрд превосходящую аналогичные расходы в 2017 г. Только эта величина, на которую военный бюджет США вырос в течение года, составляет треть (по текущему курсу) от всех расходов российского бюджета (примерно 3 трлн руб.) по статье «Национальная оборона», примерно соответствующей по содержанию американским военным расходам.

Однако, несмотря на такой рост, ничего принципиально нового в сравнении с военными бюджетами предыдущих лет в этом бюджете нет, считает редактор Moscow Defense Brief Михаил Барабанов. «Все то же самое, просто толще и больше», – объясняет эксперт.

Можно говорить о существенном бюджете на кораблестроение, полагает эксперт Российского совета по международным делам Прохор Тебин. Пентагон получил право заключить многолетний контракт на строительство двух авианосцев, а не одного, как это бывало ранее. Кроме того, выделено существенное финансирование на программу по созданию новой атомной подлодки с межконтинентальными баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа Columbia, которые должны в будущем сменить нынешние ПЛАРБ, продолжает эксперт. Одобрено строительство шести ледоколов – об отставании в области ледокольного флота от России в США много говорили, $6,3 млрд выделено на расходы в рамках так называемой European Deterrence Initiative – развертывания войск и запасов в Европе для сдерживания «агрессивного поведения России», добавляет Тебин.

Россия в законе упоминается около 50 раз, а комитет по вооруженным силам палаты представителей счел необходимым отдельно привести список антироссийских мер. К их числу кроме «инициативы по сдерживанию» относятся ассигнования на разработку крылатой ракеты средней дальности наземного базирования на случай, если Россия нарушит Договор о ракетах средней и меньшей дальности, также в законе говорится о необходимости разместить в Европе ПРО в ответ на российские нарушения. Кроме того, введен запрет на сотрудничество с Россией по договору об «открытом небе» (в нем участвует 50 стран), разрешающему полеты специальных разведывательных самолетов, за якобы имеющиеся нарушения соглашения российской стороной и предлагается оценить возможность его ликвидации. Украине выделяется $250 млн военной помощи.

Несмотря на обилие антироссийских деклараций, говорить, исходя из этого бюджета, о решительном реформировании военного строительства США в антироссийском ключе нет оснований, полагает человек, близкий к Минобороны России.

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