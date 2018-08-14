В Москве может пройти несанкционированный «Марш матерей»

В четверг Мосгорсуд отказался перевести под домашний арест Анну Павликову Никеричев Андрей / АГН «Москва»

В Москве на среду запланирован не согласованный с властями «Марш матерей» в поддержку арестованных по делу движения «Новое величие». Его участницы 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик проходят по уголовному делу, возбужденному по ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»), они были помещены в СИЗО в марте 2018 г. По версии следствия, участники «Нового величия» хотели захватить власть путем госпереворота. По данным «Медиазоны», в движении участвовал сотрудник центра «Э». Всего по делу проходят 10 человек, шестеро находятся в СИЗО, четверо – под домашним арестом. В СИЗО у девушек ухудшилось состояние здоровья: у Павликовой диагностировали тахикардию, у Дубовик нашли «опухоль непонятного происхождения». ФСИН считает их состояние удовлетворительным.

В четверг Мосгорсуд отказался перевести под домашний арест Павликову, лишь сократив срок ареста на месяц, хотя за смягчение меры пресечения выступала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, а группа депутатов Госдумы направила запрос генпрокурору с просьбой проверить законность возбуждения дела.

Организаторами «Марша матерей» стали Татьяна Лазарева, Яна Троянова, Анна Наринская, Татьяна Малкина, Варвара Горностаева, Мария Шубина, Ольга Гринкруг и Анна Качуровская. Участники собираются пройти от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской улице, держа в руках игрушки своих детей, и потребовать освобождения девушек. По словам Наринской, они решили не ждать согласия властей, а сразу провести акцию: «Недавно мой знакомый пытался на протяжении месяца согласовать пикет на 20 человек в поддержку Олега Сенцова. Ему отказывали, говоря, что все площадки в пределах Садового кольца каждый день заняты под разные мероприятия. Мы учли этот опыт». Она подчеркивает, что акция абсолютно мирная, а из мэрии по ее поводу с организаторами никто не связывался.

Ранее руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников сказал «Интерфаксу», что мэрия просит людей воздержаться от несанкционированного мероприятия и не призывать других участвовать в нем. Адвокат Дубовик Максим Пашков считает, что акция может повредить его подзащитной. Мать Павликовой в эфире «Эха Москвы» заявила, что не видит в митинге ничего политического: «Это просто митинг в поддержку детей, и все».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о «Марше матерей». «Мы знаем, что это очень резонансное дело. Безусловно, идет разбирательство, следствие. Мы обратили внимание на этот весьма резонансный случай», – заявил он во вторник.

С точки зрения конкретного случая митинг небесполезен, считает политолог Михаил Виноградов. «Рано или поздно одерживается моральная победа, общество выдыхает, но атмосфера принципиально не меняется», – говорит он. Каждый раз такая моральная мобилизация, особенно в случае успеха, снижает внимание к другим темам и в целом не позволяет критикам власти формировать свою повестку, считает политолог.