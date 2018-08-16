От турагентств затребовали информацию об уезжающих избирателях
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Туристические компании в регионах России стали получать из избирательных комиссий письма с требованием предоставить информацию о клиентах, которые будут 9 сентября находиться на отдыхе за пределами города. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Такие запросы, по ее словам, рассылает Железнодорожная районная ТИК Барнаула – их получили уже несколько местных турагентств.
Тюрина подчеркивает, что в перечень полномочий территориальных избирательных комиссий не входит выяснение, кто из граждан где находится на момент выборов. Согласно закону, они осуществляют контроль за подготовкой и проведением выборов, соблюдением избирательных прав граждан на соответствующей территории, координируют работу участковых избирательных комиссий, составляют списки по каждому избирательному участку.
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