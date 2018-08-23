Москва потратит более 100 млн рублей на украшение избирательных участков

На украшение изби­рательных участков к выборам мэра Москва потратит вдвое ­больше денег, чем в президентскую кампанию Андрей Гордеев / Ведомости

Московские власти занялись украшением избирательных участков к предстоящим 9 сентября выборам мэра. Участки украсят перетяжками, гирляндами и декоративными фигурами из воздушных шаров, вокруг установят специальные указатели-навигаторы, а исполнившие свой гражданский долг избиратели смогут сделать селфи с табличкой «Мы с папой (мамой) выбрали мэра Москвы», следует из документации, размещенной на сайте госзакупок столичными управами и префектурами.

Где-то, как в заявке префектуры Юго-Западного округа, предусмотрены летающие конструкции из шаров, а где-то, как в Северном округе, решили обойтись простыми гирляндами. Но в целом модель оформления участков почти полностью повторяет дизайн, который использовался во время выборов президента: над входом на участок должны располагаться растяжка с логотипом выборов и арки из красных, белых и синих шаров. Урны разместят на фоне большого баннера с логотипом выборов. В помещении для голосования планируется разместить стенды, на фоне которых голосующие смогут фотографироваться (или им помогут сделать это волонтеры в футболках с надписью «Ваш семейный фотограф»). Но вот денег на все это потратят в 2 раза больше, чем во время президентской кампании: если весной суммарный объем услуг по праздничному оформлению участков составил 50 млн руб., то на этот раз – уже 109 млн. Пресс-служба мэрии не ответила на вопросы «Ведомостей».

Бывший член Мосгоризбиркома Михаил Петров говорит, что в таких действиях нет нарушения: закон обязывает власти оказывать избиркомам содействие в обеспечении избирательного процесса, с этой точки зрения украшение участков ничем не отличается от видеонаблюдения, о котором не сказано ни в одном законе. Впрочем, отмечает эксперт, украшение участков – новая технология, до президентских выборов ничего подобного в Москве не наблюдалось. По его оценке, она повлияет не столько на активность избирателей, сколько на тех, кто уже пришел, и на общую оценку итогов выборов. Будет атмосфера праздника, люди сделают селфи, все это разойдется в соцсетях – в качестве противовеса тем, кто последует призыву политика Алексея Навального идти на митинг.

Политолог Аббас Галлямов находит рост городских расходов на оформление участков совершенно оправданным: в президентских выборах содержания больше, поэтому они привлекают большее внимание. Выборы мэра – «это все-таки не про политику, а про благоустройство», говорит он. Избиратели понимают, что определяют не курс страны, поэтому приходится восполнять нехватку содержания яркой формой. Превращать выборы в праздник – это давняя советская традиция, хотя в США в последнее время с этим тоже экспериментируют, отмечает Галлямов. Эти эксперименты показывают, что создание праздничной атмосферы ведет к росту явки на 7–8%, констатирует эксперт.