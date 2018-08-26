Политика / Международные отношения

Путин укрепляет связи с Лукашенко через представителя

Главной задачей посла Бабича станет улучшение экономических отношений
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Новым послом России в Белоруссии вместо отработавшего 12 лет Александра Сурикова в пятницу назначен Михаил Бабич, занимавший с 2011 г. пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО). Одновременно он стал спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией – такой статус ранее имели лишь послы на Украине Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов. «Особый посол в особой стране», – прокомментировал это решение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Видимо, не нужно вам говорить, насколько важным является взаимодействие с нашим главным союзником, партнером – с Белоруссией», – отметил сам Владимир Путин на встрече с Бабичем в пятницу, поручив ему регулярно докладывать о ходе работы.

Бабич не имеет дипломатического опыта: в 2016 г. он прошел все согласования в России для назначения послом в Киеве, но украинские власти не дали на это согласия.

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