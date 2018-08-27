Германия и Франция хотят большей независимости от США

«Европа больше не может рассчитывать на США в вопросах безопасности», – сказал президент Франции Эммануэль Макрон на совещании французских послов Philippe Wojazer / AP

Представители руководства Германии и Франции в понедельник заявили о необходимости независимой от США европейской политики. Это произошло на совещаниях руководителей национальных дипломатических миссий за рубежом.

«Европа больше не может рассчитывать на США в вопросах безопасности, – сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на совещании французских послов. – Гарантировать безопасность Европы мы должны сами» (цитата по The Independent). Французский лидер также подчеркнул, что европейская система безопасности невозможна без России и Турции, и призвал к построению стратегического партнерства с обеими этими странами, передает AFP.

Он добавил, что взаимодействие с Турцией необходимо, даже несмотря на идеологические противоречия, которые мешают интеграции Турции в ЕС: «Значит, надо строить стратегическое партнерство, а не членство в Европейском союзе. Стратегическое партнерство с Россией и Турцией, потому что эти две державы важны для нашей коллективной безопасности, их нужно прикрепить к Европе. Потому что у этих народов совместная с Европой история. И мы должны вместе строить наше будущее» (цитата по «РИА Новости»).

Стратегическое партнерство должно касаться прежде всего урегулирования ситуации в Сирии, заявил Макрон, отметив, что уже есть первые результаты координации с Россией, в частности, в гуманитарной сфере. Однако, по словам президента, полноценное сотрудничество с Москвой возможно только при условии прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Макрон последовательно выступает за углубление европейской интеграции как в военной, так и в экономической сфере. Например, он неоднократно выступал с инициативой разработки общеевропейского бюджета, общей концепции внешней и оборонной политики ЕС, более тесной координации в миграционной политике.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник тоже призвал к снижению зависимости Евросоюза от США. В своем выступлении перед руководителями немецких дипмиссий он напомнил, что в ЕС сейчас активно ведется разработка новых финансовых институтов в целях снижения зависимости от США. В частности, речь идет о создании Европейского валютного фонда, новых платежных каналов и систем, независимых от SWIFT. Главной ценностью национальной внешней политики Маас назвал создание сильной и независимой Европы, взаимодействие же с США, по его мнению, должно сводиться к сбалансированному сотрудничеству.

Отношения лидирующих европейских экономик и США обострились в связи с последними резкими шагами Вашингтона на международной арене – повышением импортных пошлин на сталь и алюминий, выходом США из ядерной сделки с Ираном и новой волной санкций против России, Ирана и Китая. «Санкционная политика Вашингтона вынуждает нас искать европейский ответ, внезапное принятие США неспецифических санкций в отношении России, Китая и других торговых партнеров значительным образом затрагивает Европу и Германию», – пояснил Маас (цитата по ТАСС). Впрочем, Европа и США уже давно отдаляются друг от друга, особенно в ценностно-идеологическом отношении, писал ранее глава МИД Германии в газете Handelsblatt.