В сенате США предложили санкции против ОФЗ и близких к Путину людей

Цель санкций – создать высокие внутриполитические издержки для режима, против которого они вводятся J. Scott Applewhite / AP

В банковском комитете сената в эти дни проходят слушания о мерах, которые могут быть предприняты для противодействия, как выразился председатель комитета Майк Крэйпо, «злонамеренным действиям Российской Федерации, направленным против Соединенных Штатов, их союзников и сфер влияния». В первые два дня слушаний в комитете выступали представители сначала администрации, а затем истеблишмента (например, бывший посол США в России Майкл Макфол). В среду запланировано обсуждение с участием независимых экспертов.

Подготовленные тексты вступительных речей трех экспертов размещены на сайте банковского комитета. Все они, в частности, рекомендуют ввести запрет на покупку американскими инвесторами новых выпусков российского госдолга, в частности ОФЗ, чтобы увеличить внутриполитические издержки для режима Владимира Путина. Также предложено выявлять финансовые интересы членов ближнего круга российского президента и способы, которыми они переводят деньги на Запад, идентифицировать бенефициаров зарегистрированных в США компаний, которые могут принадлежать им, российским чиновникам, поддерживающим режим бизнесменам, находить контролируемые ими в США активы и собственность, а также развернуть кампанию по распространению «подтвержденной информации о коррупции в России и клептократическом характере правящего режима». Это, по мнению экспертов, позволит дать простым россиянам понять, что США борются не с ними, а с режимом Путина.

Цель санкций, в принципе, – создать внутриполитические издержки от внешней политики режима, правящего в стране, против которой санкции вводятся, чтобы заставить его эту политику изменить, заявил Леон Арон, директор российских исследований American Enterprise Institute. Но все примеры говорят о том, что эта цель никогда не достигается в краткосрочной перспективе; не особенно успешна политика санкций и в среднесрочной. Первая реакция страны, на которую налагаются санкции, – непокорность и вызывающее поведение, и Россия поступила так же, констатировал Арон. Но отсутствие немедленного эффекта не следует путать с неэффективностью, считает он, и действующие санкции нужно углубить с помощью ряда мер в рамках рассматриваемого нового законопроекта DETER (аббревиатура соответствует английскому слову «противодействовать», полное название закона – Defending Elections from Threats By Establishing Redlines Act, или «Защита выборов от угроз путем установления красной черты»). Одна из таких мер – внесение нескольких крупнейших нефтяных компаний России в список SDN, то есть лиц, чьи активы в США должны быть заморожены, а лицам из США запрещено вести с ними бизнес. Создание проблем с нефтедобычей, которая приносит около 50% российского бюджета, в дополнение к введенному ранее запрету на передачу важных технологий, – «часовая бомба под путинским режимом», считает Арон.

Другая мера – запрет на покупку российского госдолга; сейчас около трети ОФЗ принадлежит иностранцам. Между тем займы помогают правительству финансировать бюджетные расходы (в том числе расходы по майскому указу Путина) и точные меры (а также «огромное терпение») помогут значительно увеличить внутриполитические издержки режима, считает Арон.

Элизабет Розенберг, старший научный сотрудник и директор программы по энергетике экономике и безопасности Центра новой американской безопасности, призвала не идти на поводу у американских ястребов, которые требуют ввести максимально возможные санкции против России. Более правильным подходом она считает дальнейшие меры по ограничению инвестиций в энергетический сектор России и его производственные мощности. Розенберг также выступает против запрета на операции со всем российским госдолгом. «Более целенаправленный подход – ограничение лишь на работу с новыми выпусками – может дать сильный экономический и политический сигнал и ограничить последствия для интересов США», – считает она.

Далип Сингх, старший научный сотрудник «Атлантического совета» и адъюнкт-профессор Университета Джона Хопкинса, также считает, что надо запретить инвесторам США покупать новый российский долг. В 2014 г. он в минфине США разрабатывал и вводил санкции против России, и, по его словам, тогда подобная мера вызывала у него большее беспокойство. «Это и сейчас серьезный шаг, но обстоятельства изменились. Сейчас Россия гораздо больше подготовлена к тому, чтобы перенести удар по своему рынку суверенного долга, а у инвесторов было несколько лет, чтобы сократить свои вложения в российские активы. Более того, я не вижу достоверного объяснения тому, почему американские пенсионные фонды и организации, занимающиеся сбережениями, должны косвенным образом финансировать российское правительство, в то время как оно продолжает организовывать подрыв суверенитета США», – заявил Сингх.

Он также предложил расширить меры по противодействию России таким образом, чтобы «издержки понесли люди на самом высоком уровне российского правительства». Как минимум минфин США и другие ведомства должны провести расследование с целью попытаться определить их вложения за рубежом, а также выявить посредников, которые «управляют богатствами Путина или извлекают из них выгоду». «Даже в том маловероятном случае, что эти усилия не окажут влияния на геополитические расчеты Путина, они дадут понять россиянам, что мы спорим не с ними, а также могут пролить свет на его богатства за рубежом», – пояснил Сингх.

Розенберг призвала ужесточить регулирование в части раскрытия информации о бенефициарах компаний в США и приобретающих активы в США, чтобы не допустить отмывания грязных российских денег.