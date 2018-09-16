Во втором туре выборов губернатора Приморья лидирует кандидат от КПРФ

В Приморском крае ни один из кандидатов в губернаторы не смог выиграть в первом туре Виталий Аньков / РИА Новости

В воскресенье в Приморском крае прошел второй тур выборов губернатора региона. По итогам голосования 9 сентября во второй тур вышли временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Тарасенко, набравший 46,56%, и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с 26,63% голосов.

По предварительным данным, во втором туре побеждает кандидат от КПРФ. После обработки 83,42% бюллетеней он набирает 52,31% голосов, у его соперника 45,01%. Около 2,7% бюллетеней были признаны недействительными.

Во втором туре избиратели голосовали активнее, чем в единый день голосования: сегодня к 18.00 по местному времени (11.00 мск) проголосовали 29,15% избирателей, 9 сентября к этому времени явка составляла 26,57%.

Во время голосования во втором туре было зафиксировано 14 жалоб, они проверяются, рассказал журналистам зампредседателя краевого избиркома Роман Охотников. За время первого тура в комиссию поступило 10 жалоб. Охотников связал увеличение числа жалоб с тем, что в избирком поступали сигналы из общественных организаций, которые находятся за пределами Приморья. «Возможно, у них было больше работы 9 сентября. Сейчас пристальное внимание этих организаций уделяется нашему региону», — пояснил он. Четыре жалобы на нарушения избирательного законодательства направлены в правоохранительные органы для расследования, уточнил куратор Приморья в Центризбиркоме Евгений Шевченко.

В единый день голосования в Приморском крае ни один из кандидатов в губернаторы не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Победители в первом туре также не определились на выборах глав Владимирской области, Хабаровского края и Хакасии. Второй тур выборов в этих регионах пройдет в следующее воскресенье, 23 сентября.

Тарасенко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона в начале октября прошлого года, когда президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. По итогам прошлого года Тарасенко вошел в топ-10 губернаторов, получивших наибольший доход: в 2017 г. он заработал 16,14 млн руб. Тарасенко владеет квартирой и гаражом-боксом, а также автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, снегоходом и прицепом «Тонар».

Ищенко в сентябре 2016 г. был избран депутатом законодательного собрания Приморского края шестого созыва. Имеет воинское звание «лейтенант» и военно-учетную специальность «командир минно-торпедной боевой части», сообщается на сайте владивостокского отделения КПРФ.