СКР подтвердил убийство Бадри Шенгелии
Убитый - фигурант дела о коррупции в руководстве Следственного комитета
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По автомобилю было произведено как минимум шесть выстрелов, передает 47news
Андрей Гордеев / Ведомости
Следственное управление СКР по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту убийства мужчины в Ленинградской области. «17 сентября 2018 года в лесополосе во Всеволожском районе Ленинградской области был обнаружен автомобиль марки Mercedes, в котором находилось тело водителя с явными признаками насильственной смерти в виде многочисленных огнестрельных ранений», — говорится в сообщении.
По предварительным данным СКР, убитый - 53-летний Бадри Шенгелия. Следствие установило, что Mercedes под управлением мужчины двигался по Новоприозерскому шоссе на Санкт-Петербург, но в районе 249 километра был обстрелян неизвестным из проезжавшего мимо автомобиля.
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