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Верховный суд подтвердил приговор экс-полковнику СК Максименко

Верховный суд оставил без изменений обвинительный приговор бывшему начальнику управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета (СК) Михаилу Максименко, передает «Интерфакс».

В апреле Мосгорсуд приговорил Максименко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 165 млн руб., а также лишил его звания полковника и запретил в течение трех лет после освобождения занимать должности в госорганах.

Защита Максименко настаивала на незаконности приговора и просила суд оправдать офицера. Однако Верховный суд не стал менять приговор. Заседание проходило в закрытом от слушателей режиме.

Максименко признан виновным в получении двух взяток на общую сумму $550 000. По данным следствия, будучи начальником УСБ СКР, Максименко получил от бизнесмена Олега Шейхаметова $500 000 за содействие освобождению из СИЗО и смягчению обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) Андрею Кочуйкову (Итальянец). Последний был задержан после перестрелки у ресторана Elements на ул. Родчельской в Москве в декабре 2015 г. Еще $50 000 Максименко получил от петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии за организацию служебной проверки и возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые незаконно изъяли у бизнесмена часы. Сам Максименко отрицает свою причастность к инкриминируемым преступлениям.

Вместе с Максименко по делу о взятке в июле 2016 г. были задержаны его заместитель Александр Ламонов и бывший первый замруководителя столичного главка СК Денис Никандров. Ламонов, заключивший сделку со следствием, приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу 32 млн руб. Никандров также заключил сделку со следствием, его дело рассматривает Мосгорсуд.

В июле 2018 г. по делу о коррупции также был арестован бывший руководитель столичного главка СК Александр Дрыманов. Во вторник Мосгорсуд признал законным арест Дрыманова.