Порошенко начал расторжение договора о дружбе с Россией

Согласно договору, отношения России и Украины основываются на принципах стратегического партнерства, нерушимости существующих границ и уважения территориальной целостности Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Соответствующий указ был размещен на официальном сайте президента в понедельник. МИД Украины планирует проинформировать Россию о решении СНБО до 30 сентября, сообщают украинские СМИ со ссылкой на народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Ирину Луценко. Кроме того, Украина должна уведомить о своем решении ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные организации.

Договор о дружбе, или «Большой договор», был подписан президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой 31 мая 1997 г. и ратифицирован парламентами обеих стран. Именно поэтому, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, для прекращения договора недостаточно просто сообщить об этом Москве, необходимо также согласие Верховной рады. До конца сентября президент Порошенко должен внести в парламент соответствующий законопроект согласно ст. 24 закона «О международных договорах Украины», уточняет информационное агентство УНИАН.

Согласно договору, отношения России и Украины основываются на принципах стратегического партнерства, нерушимости существующих границ и уважения территориальной целостности, стороны также взяли на себя взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Документ был подписан сроком на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией (если нет возражения сторон). В 2009 г. договор был продлен еще на 10 лет до 31 марта 2019 г. Однако 28 августа 2018 г. Порошенко заявил, что Украина подошла достаточно подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора, и он ожидает от МИДа необходимого пакета документов. Ранее Климкин неоднократно говорил, что «Россия нарушила все, что только можно, в этом договоре». По его словам, МИД уже разработал план постепенного прекращения всех межгосударственных договоров Украины и России.

Российские власти оценили решение Киева негативно. «Он [Порошенко] еще раз показал, что плевать он хотел на все эти права и интересы украинцев, ему главное — это совсем другое, — заявил «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. — Вот он взял бы и товарооборот прекратил, перестал бы нефть закупать, газ — вот я бы его понял. А в договоре, кроме экономики, есть еще права [граждан]. Вот эти права, к сожалению, теперь не будут с точки зрения договора гарантироваться. Они выполняться-то, может, и будут, в России по крайней мере».

Это решение — конечно, политический шаг, а главное, электоральный, считает украинский политолог Вадим Карасев: «Срок договора скоро истекает, соответственно, надо продлевать или не продлевать. То есть год назад эта проблема на повестке дня не стояла. Кроме того, дискуссия вокруг продления договора совпала с фактическим началом предвыборной кампании, а такая мера популярна у значительной части населения». Чтобы сделать решение более легитимным, президент проведет его через Верховную Раду, а поскольку она не несет никакой ответственности за последствия, сделать это будет нетрудно, уверен эксперт. По его мнению, с практической точки зрения все осознают возможные риски для юридической защиты украинцев в случае новых инцидентов с Россией, например в Азовском или Черном море, но политически другое решение сейчас неприемлемо.