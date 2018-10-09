Россия завершила передачу Сирии комплексов С-300

Сирии поставлен комплекс С-300, включающий четыре пусковые установки Пресс служба Минобороны России / ТАСС

Поставки российских зенитных ракетных систем С-300 для сирийских вооруженных сил завершены, подтвердил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос об условиях поставки он отвечать не стал. Днем ранее ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщил, что всего Россия безвозмездно поставила три дивизиона зенитных ракетных систем С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый, а также более 100 ракет для каждого дивизиона. Системы переданы из наличия российских Вооруженных сил.

Ранее, 2 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил президенту Владимиру Путину, что в ответ на действия ВВС Израиля, приведшие 17 сентября к сбитию сирийским комплексом С-200 российского самолета Ил-20 (что привело к гибели 15 российских военнослужащих), Сирии поставлен комплекс С-300, включающий четыре пусковые установки, а подготовка сирийских расчетов займет три месяца. Противоречий между заявлением министра и информацией ТАСС нет, говорит человек, близкий к Минобороны. Поставки систем в Сирию продолжались и после 2 октября, говорит он. По его словам, передаваемого количества систем недостаточно, чтобы защитить всю территорию Сирии и предотвратить удары израильских ВВС, цель этих действий – обеспечить безопасность районов, прилегающих к российским военным базам на побережье страны.

Между тем во вторник в Израиле состоялась встреча российского вице-премьера Максима Акимова и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Израильский министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин повторил вчера вслед за Нетаньяху, что встреча израильского премьера с российским президентом Владимиром Путиным состоится «в относительно ближайшее время» (цитата по ТАСС). Ранее и Песков заявил о возможности такой встречи, но отметил, что ее дата еще не согласована.

В понедельник на портале правовой информации было опубликовано распоряжение премьера, одобряющее проект соглашения о создании представительства Минобороны в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Оно было подписано военными ведомствами двух стран в августе на форуме «Армия-2018». По словам источника, близкого к Минобороны, это означает, что часть группы российских военных специалистов из пяти военнослужащих и 250 гражданских останется в ЦАР и в будущем году – ранее они находились там по соглашению, рассчитанному на год. А британская The Sun сообщила вчера, что российские войска в Ливии помогают силам одного из местных лидеров – маршала Хафтара. Никаких войск в Ливии нет, но помощь на уровне немногочисленной группы советников оказывается, говорит источник, близкий к Минобороны.

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