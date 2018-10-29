Центризбирком готов оцифровать выборы

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Комплексы обработки избирательных бюллетеней (на фото) давно стали привычными для российских избирателей, но для перехода к электронному голосованию требуется техника совсем другого уровня Евгений Разумный / Ведомости

Уже в следующем году избиратели могут стать еще более мобильными, получив возможность голосовать на региональных или муниципальных выборах за пределами своего региона. К 2020 г. протоколы переведут в электронный вид, в 2022 г. избирателю станут доступны принципиально новые сервисы, позволяющие не только легко менять место голосования, но и, например, ставить электронную подпись в поддержку того или иного кандидата. А к 2024 г. возможен переход к полностью электронному голосованию. Такое будущее российской избирательной системы обсуждали в понедельник в Центризбиркоме на научно-практической конференции «Выборы. Сегодня и завтра».

Если основные направления будущей избирательной реформы (как ожидается, ею займется специально созданная рабочая группа при президенте) пока не очевидны для большинства участников процесса, то с внедрением инновационных технологий таких проблем не возникает. «Наша задача – применение новых технологий, снятие всех барьеров», – пояснила председатель ЦИК Элла Памфилова.