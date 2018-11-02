Политика / Власть

Суд отказался рассматривать иск инициаторов референдума о пенсионной реформе

Теперь они намерены пожаловаться в Конституционный суд
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Верховный суд отказался рассматривать иск инициаторов референдума о пенсионной реформе к Центризбиркому. Об этом «Ведомостям» сообщил уполномоченный представитель региональных групп пенсионного референдума Илья Свиридов, который выступил одним из заявителей. Такое решение принято в связи с неподсудностью иска Верховному суду, следует из полученного им определения (есть у «Ведомостей»). По мнению суда, он должен рассматривать дела об оспаривании решений и действий ЦИК только в тех случаях. когда закон возлагает на комиссию обязанность принять решение в коллегиальном порядке и в определенный срок, а она такое требование не выполняет. Во всех других случаях ЦИК самостоятельно определяет форму рассмотрения обращений и способ принятия решений по ним, указывает Верховный суд, а оспаривать такие решения следует в районном суде.

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