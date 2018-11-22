Скончавшегося начальника ГРУ Игоря Коробова может сменить вице-адмирал Игорь Костюков

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В ГРУ Костюков (на фотографии слева) работает уже не одно десятилетие, говорит собеседник «Ведомостей» Алексей Дружинин / РИА Новости

Министерство обороны России сообщило в четверг, что 20 ноября после продолжительной болезни скончался начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Игорь Коробов. По словам человека из Минобороны, временно исполняющим обязанности начальника ГРУ назначен вице-адмирал Игорь Костюков, он же имеет шансы быть назначенным президентом начальником этого управления. Тогда он станет первым офицером с военно-морским образованием во главе военной разведки.

В ГРУ Костюков работает уже не одно десятилетие, говорит собеседник «Ведомостей», Коробов болел длительное время, больше года, и Костюков периодически исполнял его обязанности. Коробов – второй начальник ГРУ, умерший на посту. Его предшественник Игорь Сергун скоропостижно скончался в 2016 г.