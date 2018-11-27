Конституционный суд заслушал вайнахов
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В Конституционном суде России во вторник прошли публичные слушания по обращению главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который попросил проверить сентябрьское соглашение о границе между Ингушетией и Чечней и ингушский закон о ратификации этого договора. Поводом для проверки стали проблемы с реализацией закона, возникшие после того, как конституционный суд Ингушетии признал его не соответствующим конституции республики, решив, что соглашение было принято без учета мнения жителей, так как не выносилось на референдум.
Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров были приглашены, но не приехали, их представляли адвокаты. Отказался присутствовать и председатель ингушского суда Аюп Гагиев, полагающий, что вопрос о местном законе не относится к компетенции Конституционного суда России. Зато на заседание были приглашены депутаты, инициировавшие запрос, сопредседатели Всемирного конгресса ингушского народа и представители старинных чеченских родов, живущих на спорной территории.
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