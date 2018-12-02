Захват Россией украинских кораблей стал одной из главных тем саммита G20
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Лидеры стран G20 намерены усовершенствовать систему международной торговли и реформировать ВТО, которая сейчас «не решает поставленных перед ней задач». Об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам завершившегося в субботу в Аргентине саммита «двадцатки». Хотя в силу разногласий декларация носит «общий характер», ее можно считать «положительным результатом саммита», заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.
Сам Путин провел в ходе саммита несколько двусторонних встреч. Главная из них, с президентом США, была отменена по инициативе Дональда Трампа еще до открытия саммита в связи с тем, что Россия после пограничного инцидента в Керченском проливе не вернула Украине моряков и корабли. В итоге два президента побеседовали только на ногах. «Я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня – своя. Мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента», – заявил Путин на пресс-конференции, выразив сожаление, что давно назревшая полноформатная встреча не состоялась.
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