Захват Россией украинских кораблей стал одной из главных тем саммита G20

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Два президента побеседовали только на ногах Marcos Brindicci/REUTERS

Лидеры стран G20 намерены усовершенствовать систему международной торговли и реформировать ВТО, которая сейчас «не решает поставленных перед ней задач». Об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам завершившегося в субботу в Аргентине саммита «двадцатки». Хотя в силу разногласий декларация носит «общий характер», ее можно считать «положительным результатом саммита», заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

Сам Путин провел в ходе саммита несколько двусторонних встреч. Главная из них, с президентом США, была отменена по инициативе Дональда Трампа еще до открытия саммита в связи с тем, что Россия после пограничного инцидента в Керченском проливе не вернула Украине моряков и корабли. В итоге два президента побеседовали только на ногах. «Я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня – своя. Мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента», – заявил Путин на пресс-конференции, выразив сожаление, что давно назревшая полноформатная встреча не состоялась.