Россия предложила G20 подумать над реформой мировой торговли

Министр экономического развития России Максим Орешкин Евгений Разумный / Ведомости

Россия предложила странам «большой двадцатки» создать рабочую группу, которая будет работать над новыми правилами глобальной торговли и реформированием Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на проходящем в Буэнос-Айресе саммите G20. «Целый ряд направлений механизма разрешения споров сейчас работает неэффективно, поэтому здесь надо собираться именно на площадке "двадцатки"», — пояснил Орешкин журналистам (цитата по «РИА Новости»), отметив, что на страны G20 приходится 90% мирового ВВП и почти такая же доля в глобальной торговле.

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), представляющие весомую часть G20, единодушно высказались за отмену всех односторонних торговых ограничений, которые были введены против разных государств в последние годы, рассказал Орешкин (его слова передал «Интерфакс»). Российский министр назвал это одним из ключевых итогов неформальной встречи лидеров БРИКС на саммите G20. Кроме того, по словам Орешкина, БРИКС выступает за развитие ВТО и считает ее единственной площадкой, способной устанавливать глобальные правила торговли. При этом министр констатировал, что вся «двадцатка» может не поддержать позицию БРИКС.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи с иностранными коллегами рассказал, что «на уровне министров финансов [стран G20] большинство коллег высказались против протекционизма и ограничений в мировой торговле».

Орешкин полагает, формулировки итогового заявления саммита G20 по мировой торговле и ВТО будут, скорее всего, носить общий характер, поскольку позиции стран сильно разнятся. Он усомнился в том, что на этом саммите будет достигнут компромисс по реформе ВТО. Саммит и вовсе может завершиться без совместного заявления, сообщало ранее агентство Associated Press со ссылкой на два источника среди европейских дипломатов.

Россия приложит усилия для стабилизации работы ВТО, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече БРИКС (цитата по «Прайм»). Российский лидер обратил внимание на распространение на глобальных рынках практики односторонних санкций и протекционистских мер в обход правил ВТО и устава ООН и призвал усилить роль торговой организации. О системных проблемах ВТО и кризисе ее основных функций — по ведению переговоров и урегулированию споров — ранее заявлял комитет по международной торговле Европарламента. ЕС, Австралия, Канада, Китай, Индия, Норвегия и несколько других стран предложили изменения для преодоления «нынешнего тупика» в работе апелляционного органа ВТО. За пересмотр международных торговых правил резко выступала администрация США. Американский президент Дональд Трамп ранее не раз грозил выходом США из ВТО в случае если организация не станет относиться к его стране лучше и справедливее.

Белый дом выступил в этом году в роли зачинщика торговых войн, которые стали одной из главных тем для финансово-экономических властей разных стран. Наиболее заметный эффект для глобальной экономики привнесли введенные США пошлины на товары из Китая стоимостью $250 млрд. Пекин ответил пошлинами на $110 млрд. Внимание экономистов будет приковано к запланированной на саммите G20 встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Торговая война стала «битвой века» и многие считают, что она должна закончиться «сейчас или никогда», писал The National Interest. В III квартале темпы роста экономики КНР оказались самыми низкими с 2009 г. Замедление роста ВВП Китая отражается на развивающихся странах и всей мировой экономике.

Трамп накануне субботних переговоров с китайским коллегой был оптимистичен. Он заявил, что верит в желание КНР заключить с США выгодную сделку (цитата по Reuters).