Экономика / Мировая экономика

Чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Инвесторы надеются на решение торгового конфликта между США и Китаем
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Торговый конфликт между США и Китаем стал одной из главных причин для беспокойства инвесторов в этом году. Поэтому они будут пристально следить за торговыми переговорами президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которые должны встретиться в субботу в Буэнос-Айресе на саммите G20.

Противоречивые сигналы

Итоги встречи отчасти будут зависеть от администрации Трампа, которая ведет себя непредсказуемо, пишет The Wall Street Journal (WSJ). В интервью этому изданию на этой неделе Трамп назвал «очень маловероятным», что он откажется от планов повысить пошлины на импорт товаров из Китая стоимостью $200 млрд до 25%. Хотя ранее китайские чиновники говорили, что их приоритет – убедить США отменить это решение. Также президент пригрозил ввести пошлины на импорт товаров еще на $267 млрд, если стороны не придут к соглашению.

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