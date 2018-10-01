Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4665 от 02.10.2018 под заголовком: Инвестиции ценой технологий

Как Китай отбирает технологии у американских компаний

Пекин считает это справедливой ценой за доступ к своему рынку
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Китай использует множество рычагов, чтобы заполучить, порой принудительно, технологии американских компаний. Те давно высказывают недовольство, но в последнее время их опасения выросли, поскольку Китай стремится стать лидером в таких отраслях, как производство химикатов, компьютерных чипов и электромобилей. Документы и интервью с десятками бизнесменов и чиновников из обеих стран показывают, как Пекин систематически и методично оказывает давление на компании с помощью местных судов, антимонопольных органов и других регуляторов.

Принудительная передача технологий – один из главных спорных вопросов в торговом конфликте между США и Китаем. По оценкам Белого дома, Пекин таким образом ежегодно наносит американским компаниям ущерб на $50 млрд. Американские бизнесмены жалуются, что передача технологий снижает конкурентоспособность их компаний и лишает стимула к инновациям.

Представители китайских властей в качестве комментария ссылаются на заявление Госсовета КНР от 24 сентября: «Американские компании в Китае получили большую прибыль благодаря передаче технологий и лицензированию. Они больше всех выигрывают от сотрудничества в сфере технологий». Также Госсовет отметил, что компании из США заключают партнерские соглашения добровольно.

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