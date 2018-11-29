Политика / Международные отношения

Главным собеседником Трампа в Аргентине станет Си Цзиньпин

Встречу с Путиным президент США отменил из-за инцидента у Керченского пролива
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Президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с российским президентом Владимиром Путиным, намеченную на субботу во время саммита G20 в Аргентине. Он написал об этом в Twitter: «Исходя из того факта, что [арестованные в Черном море 25 ноября украинские] корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что было бы лучше для всех заинтересованных сторон отменить мою ранее запланированную встречу. <...> Я с нетерпением жду осмысленного саммита снова, как только эта ситуация будет решена!»

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что темами переговоров должны были стать обеспечение международной стабильности и двусторонние отношения. Он выражал надежду, что США в случае отмены встречи сообщат об этом «через каналы взаимодействия, а не через СМИ».

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