Власти Москвы почти в два раза подняли тарифы на парковку в центре города
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Парковка на самых загруженных улицах центра Москвы с 15 декабря подорожает до 380 руб. в час и станет платной и по воскресеньям, сообщил департамента транспорта. С 15 до 5 минут сокращается время бесплатной парковки. «После изменений в центре Москвы освободится 15–20% парковочных мест. Соответствующее постановление принято правительством Москвы», – говорится в сообщении. В департаменте транспорта отказались предоставить «Ведомостям» копию документа; нет его и на сайте правительства Москвы.
Тариф в 380 руб. в час будет установлен всего на 1,9% улиц Москвы, подчеркивает департамент транспорта: «Это улицы возле «Москва-сити», Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и др.». Судя по карте на сайте департамента, минимум четвертая часть парковок внутри Садового кольца подорожает до 380 руб. Тарифы изменятся для 5% парковочных мест Москвы, указывает департамент. Сейчас организовано более 80 000 парковочных мест; а всего в границах старой Москвы их 3,3 млн (данные «Администратора парковочного пространства»).
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