Политика / Социальная политика

Власти Москвы почти в два раза подняли тарифы на парковку в центре города

Платить за нее придется даже в воскресенье
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Парковка на самых загруженных улицах центра Москвы с 15 декабря подорожает до 380 руб. в час и станет платной и по воскресеньям, сообщил департамента транспорта. С 15 до 5 минут сокращается время бесплатной парковки. «После изменений в центре Москвы освободится 15–20% парковочных мест. Соответствующее постановление принято правительством Москвы», – говорится в сообщении. В департаменте транспорта отказались предоставить «Ведомостям» копию документа; нет его и на сайте правительства Москвы.

Тариф в 380 руб. в час будет установлен всего на 1,9% улиц Москвы, подчеркивает департамент транспорта: «Это улицы возле «Москва-сити», Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и др.». Судя по карте на сайте департамента, минимум четвертая часть парковок внутри Садового кольца подорожает до 380 руб. Тарифы изменятся для 5% парковочных мест Москвы, указывает департамент. Сейчас организовано более 80 000 парковочных мест; а всего в границах старой Москвы их 3,3 млн (данные «Администратора парковочного пространства»).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике