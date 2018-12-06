Экономические проблемы Ближнего Востока напомнили об «арабской весне»

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Средний класс недоволен снижением уровня жизни и требованиями МВФ Photo Amr Nabil / AP

«Если раньше я был в верхнем эшелоне среднего класса, то теперь нахожусь в нижнем», – сетует Тевфик Аклимандос, политолог и историк Каирского университета. На падение доходов жалуются жители и некоторых других стран Ближнего Востока. МВФ одолжил им $57 млрд для стабилизации экономики и реформ после «арабской весны» 2011 г., в обмен потребовав сократить госрасходы и сбалансировать бюджет. Правительствам пришлось снизить зарплаты в госсекторе и субсидии на продовольствие, электроэнергию и товары повседневного спроса. Это привело к снижению уровня жизни среднего класса и протестам в Тунисе, Иордании и Египте.

Лидерам арабских стран стоит серьезно относиться к недовольству среднего класса, предупреждает Мессауд Ромдхани, президент Тунисского форума защиты экономических и социальных прав. «Десятилетиями средний класс обеспечивал спокойствие в обществе, – говорит он. – Но теперь он теряет опору под ногами. Медсестры и госслужащие становятся все беднее, и это вызывает ощущение беспорядка». Аклимандос рассказывает, что вынужден есть меньше мяса и отказаться от растворимого кофе: «Долго так продолжаться не может».