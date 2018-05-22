Как военные взяли экономику Египта под контроль после «арабской весны»

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Правительство президента Абделя Фаттаха ас-Сиси (на фото) поменяло регулирование отраслей, чтобы армии было легче вести бизнес Anadolu Agency / Getty Images

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подавил оппозицию и в марте переизбрался на второй срок, набрав 97% голосов. При этом стратегия ас-Сиси напоминает режим Хосни Мубарака, свергнутого после 30-летнего правления во время «арабской весны» 2011 г. Как и Мубарак, он полагается на армию, которая получает экономические привилегии. Но многие бизнесмены жалуются, что ас-Сиси зашел дальше, вытесняя частные предприятия в ущерб экономике.

«Военные могут заблокировать любой проект и теперь имеют собственные компании. Это нехорошая ситуация», – говорит миллиардер Нагиб Савирис, которому пришлось отказаться от некоторых проектов в Египте из-за государственного вмешательства.

Недовольство растет

ВВП Египта, по данным центробанка, растет на 5,4%. Но уровень жизни большинства египтян снижается на фоне роста цен на продовольствие и высокой безработицы среди молодежи. Это вызывает у населения недовольство, которое предшествовало революции. Неожиданное повышение стоимости поездок на метро в мае спровоцировало спонтанные протесты.

Ас-Сиси пришел к власти в 2014 г. после свержения президента Мухаммеда Мурси, который возглавил страну после «арабской весны». Ас-Сиси обещал стабильность и благополучие и какое-то время имел почти культовый статус, поскольку Египту удалось избежать войн и беспорядков, потрясших другие арабские страны. Но стабильность оказалась недолгой, так как правительству не удавалось прекратить теракты. Даже военные стали проявлять недовольство ас-Сиси, и власти не допустили трех нынешних и бывших офицеров к участию в президентских выборах.

Администрация ас-Сиси не ответила на запросы о комментариях, а представитель военных сил Египта отказался ответить на вопросы.

Военные в экономике

Армия играет важную роль в экономике Египта уже несколько десятилетий. Собственные предприятия помогали ей компенсировать сокращение бюджетных расходов Мубараком после подписания мирного договора с Израилем в 1978 г. К концу 30-летнего правления Мубарака армия владела супермаркетами и отелями, выпускала даже макаронные изделия, а также пользовалась тем, что была освобождена от налогов и имела дешевую рабочую силу в виде солдат-призывников.

Но при ас-Сиси влияние военных усилилось еще больше.