Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Египет без подачек
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сокращает субсидии на топливо и продовольствие
Никто из его предшественников не решался на столь опасный эксперимент
- Ярослав Трофимов
- / The Wall Street Journal
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Средний класс превращается в бедноту, сетует проправительственный парламентарий Осама Хейкал
Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Шоковая терапия египетской экономики, помноженная на резкую девальвацию валюты, потрясла самую густонаселенную арабскую страну. В июне цены на топливо выросли на 50%, на бытовой газ – удвоились, годовая инфляция превысила 30%. Средний класс превращается в бедноту, сетует проправительственный парламентарий Осама Хейкал.
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