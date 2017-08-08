Мировая экономика
Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Египет без подачек

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сокращает субсидии на топливо и продовольствие

Никто из его предшественников не решался на столь опасный эксперимент

Шоковая терапия египетской экономики, помноженная на резкую девальвацию валюты, потрясла самую густонаселенную арабскую страну. В июне цены на топливо выросли на 50%, на бытовой газ – удвоились, годовая инфляция превысила 30%. Средний класс превращается в бедноту, сетует проправительственный парламентарий Осама Хейкал.

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