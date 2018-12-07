Конституционный суд поставил точку в споре о чечено-ингушской границе

Но в самой Ингушетии с его решением согласны далеко не все

В споре руководства Ингушетии с ингушскими депутатами победил глава Чечни Рамзан Кадыров (на фото) Евгений Разумный / Ведомости

Конституционный суд России в четверг признал закон Ингушетии об установлении границы с Чечней и подписанное главами республик соглашение о границе не противоречащими Конституции. Решение было принято по запросу главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Соглашение, подписанное в конце сентября, предполагало пересмотр уже сложившейся границы в пользу Чечни и вызвало в Ингушетии массовые протесты. Решение ингушского парламента о ратификации этого акта было оспорено группой депутатов в конституционном суде республики. Тот признал закон и процедуру его принятия не соответствующими республиканской конституции и постановил, что само соглашение не порождает правовых последствий без его утверждения на референдуме. Евкуров счел, что этот вопрос не был подведомствен ингушскому суду, и обратился в Конституционный суд России. По его мнению, для определения легитимности закона нужна оценка самого соглашения, что относится к компетенции Конституционного суда России, который уполномочен разрешать дела о конституционности договоров между субъектами.

Конституционный суд с этим согласился. Граница между республиками после преобразования Чечено-Ингушской АССР и вплоть до подписания соглашения не была установлена официально, следовательно, ее оформление – вопрос компетенции региональных властей и не требует согласования на референдуме. Оно предусмотрено Конституцией, если речь идет об изменении границ муниципального образования в пределах региона, напомнил суд. Но при отсутствии границы субъекта вопросы организации местного самоуправления вторичны, поэтому существующие границы муниципалитета также нельзя рассматривать как установленные в законном порядке, говорится в постановлении. Таким образом, судьи практически дословно воспроизвели доводы представителя президента в Конституционном суде Михаила Кротова, который со ссылкой на рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы призвал «не злоупотреблять» референдумами и не использовать их для подрыва легитимности парламентов.

Суд также отверг претензии к процедуре принятия спорного закона (тайным голосованием и сразу в трех чтениях). Так как из 32 депутатов его оспорили лишь 10, достоверность волеизъявления большинства не вызвала у суда вопросов. Он также согласился с Евкуровым в том, что ингушский суд не имел полномочий для проверки спорного договора, который затрагивает вопросы ведения сразу двух регионов.

«Я благодарен судьям, которые приняли справедливое решение», – сказал в четверг журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров (цитата по «Интерфаксу»). Евкуров заявил, что принятое решение «ставит точку в этом вопросе».

Однако в Ингушетии с ним согласны не все. «Признание необязательности референдума очень спорное с позиции справедливости судебного акта, – говорит адвокат Андрей Сабинин, представлявший ингушских депутатов. – Тем более что в самой Ингушетии продемонстрирован серьезный народный протест по вопросам границ, а закон об утверждении соглашения демонстрирует игнорирование мнения населения». Позиция его доверителей остается прежней, подчеркивает адвокат: «Мы считаем, что конституционный суд Ингушетии действовал в пределах своих полномочий и принял законное решение. Слушание же в Конституционном суде России по своей сути явилось формой его пересмотра вышестоящим судом».

Лидер молодежного «Яблока» Ингушетии Руслан Муцоев рассказал, что в республике готовились к оглашению решения суда, как к спецоперации: в Магасе с утра было много силовиков и бронетехники, а почти все активисты к 10 утра, когда ожидалось решение, были вызваны в Центр противодействия экстремизму. «Ингуши не согласятся с таким решением», – уверен Муцоев. До массового протеста дело пока не дошло, но он зреет, согласен депутат Народного собрания Ингушетии Закрий Мамилов. По его словам, жители республики разочарованы решением Конституционного суда, а депутаты продолжат бороться за отмену соглашения о границе вплоть до обращения в Страсбургский суд и Международный суд ООН.

Роста протестных настроений из-за решения суда ждать не стоит, возражает политолог Алексей Макаркин: протесты возможны, когда есть понимание, что можно что-то изменить, в данном же случае федеральный центр сказал свое слово. Рейтинг Евкурова, понятно, при этом пострадает, но с точки зрения руководства страны такое поведение ему зачтется, считает эксперт.

Протесты в Ингушетии: как жители выступают против соглашения о границах с Чечней