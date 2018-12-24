Медведев сменил руководителя Росстата

Максим Стулов / Ведомости

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росстата Александра Суринова. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства. Решение принято по просьбе самого Суринова, отмечается в документе.

Другим распоряжением на должность назначен Павел Малков, который до этого был директором департамента государственного управления Минэкономразвития. В интервью «Интерфаксу» после назначения он заявил, что выделяет такие, в частности, ключевые блоки своей работы, как реформа системы статистики и проведение всероссийской переписи населения в 2020 г. Отвечая на вопрос о целесообразности реформы в самом Росстате, чиновник подчеркнул, что правильнее говорить не о реформе, а о модернизации.

Перед новым руководителем Росстата стоит задача налаживать бизнес-процессы, IT-процессы, улучшать сбор и обработку первичных данных, а также взаимодействие с налоговой службой и другими поставщиками больших данных, рассказал «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин. У Малкова есть такой опыт, по его словам: в частности, он занимался проектом развития многофункциональных центров «Мои документы» в России. Задачи менять методики Росстата нет, поскольку они утверждаются по международным стандартам и «серьезных проблем в них нет», объясняет Орешкин, почему Росстат возглавил человек, не имевший опыта работы в статистическом ведомстве. Кроме того, нужно упрощать отчетность, чтобы бизнесу не приходилось сдавать лишние документы в Росстат, говорит Орешкин.

Суринов возглавил Росстат девять лет назад, в декабре 2009 г., по указу Владимира Путина, который занимал тогда должность премьера. Родился 15 сентября 1958 г. В 1981 начал работать в Центральном статистическом управлении (ЦСУ) СССР – государственном ведомстве, которое собирало статистику, и проработал в нем до 1992 г. (на тот момент ведомство стало называться Госкомстатом). С 1992 до 1998 г. работал в Центре экономической конъюнктуры при правительстве, затем вернулся в Госкомстат, в 2004 г. переименованный в Росстат.

Малков родился 29 января 1980 года в г. Саратове. В начале 2000-х работал в коммерческих организациях, с 2003 г. перешел в правительство Саратовской области. Пост директора департамента государственного управления в Минэкономразвития занял в октябре 2017 г. Ранее в Росстате он не работал.

Росстат в разное время был в ведении либо Минэкономразвития, либо напрямую правительства. В частности, в апреле 2004 г. служба была подчинена Министерству экономического развития и торговли, в мае того же года – переподчинена правительству, в 2008 г. – возвращена Минэкономразвития, в 2012 г. – правительству, а в апреле 2017 г. – вновь передана Минэкономразвития. Владимир Соколин, занимавший пост руководителя Росстата до Суринова, ушел с должности, в частности, из-за решения переподчинить службу Минэкономразвития в 2008 г.

На пресс-конференции президента Владимира Путина 20 декабря корреспондент Gazeta.ru заявил, что правительственные чиновники в статистике об уровне жизни россиян «просто жонглируют цифрами», которые не бьются с подсчетами экспертов, и спросил, не пора ли «произвести тонкую настройку официальной статистики». Путин в ответ признал, что статистика «не идеальна», но отметил, что один из важнейших показателей — располагаемые денежные доходы населения и объемы продаж — «более или менее бьется с реальным положением дел».