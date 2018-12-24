Кандидатов в «Лидеры России» обязали проявить доброту

Готовых проектов конкурсантам решено не давать, они получат лишь контакты местных отделений Ассоциации волонтерских центров URA.RU / ТАСС

Наблюдательный совет управленческого конкурса «Лидеры России» принял решение усложнить условия отбора финалистов: из 3000 полуфиналистов в финал пройдут только те 300 человек, кто реализует социально значимый проект в своем регионе. Об этом в понедельник сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Лидеры России» – открытый конкурс, организованный по поручению президента Владимира Путина в качестве «социального лифта»; его финалисты получили значимые должности, в том числе в федеральных министерствах, госкомпаниях и т. д.

По словам Кириенко, новый конкурс позволит проверить участников на «способность сделать анализ и самостоятельно принимать решение, выбирая, какая проблема наиболее важна». «Это консолидированное мнение членов наблюдательного совета: если мы выбираем лидеров России, то лидер – это не только тот, кто способен решать любую сложную управленческую, производственную, бизнес-задачу. Лидер – это человек, который в состоянии и с точки зрения социальной ответственности принимать правильные решения, брать на себя ответственность и действовать. Это не менее важно для управленца сегодня», — добавил первый замруководителя администрации.

Готовых проектов конкурсантам решено не давать, они получат лишь контакты местных отделений Ассоциации волонтерских центров. «Вы знаете, что у нас Год волонтера завершается, президент впервые в истории собирает Госсовет со всеми губернаторами, посвященный развитию волонтерства. Представители этой ассоциации есть во всех 85 регионах России. Наши финалисты смогут обратиться в соответствующую региональную ассоциацию волонтерских центров, связаться с любой волонтерской организацией на территории и самостоятельно выбрать, что они считают важным для своего региона, что важнее – поддержка ветеранов, людей с ограниченными возможностями, детей, защита экологии», – пояснил Кириенко. Кроме того, конкурсанты смогут проконсультироваться с местными общественными палатами или Фондом президентских грантов, который по рекомендации независимых экспертов поддерживает социальные проекты в регионах, добавил Кириенко. Выбрать наиболее важную проблему и найти механизм ее решения конкурсанты должны самостоятельно.

«Нельзя откупаться деньгами», – предупредил представитель Кремля. «Мы не проводим конкурс на то, у кого больше денег и кому не жалко их потратить. Хотя, если это требуется, в том числе и деньги привлечь для решения проблемы – отлично. Но это не меряется размером денег. Просто благотворительность не засчитывается. В дополнение – прекрасно, но ты должен что-то сделать. Своими руками – пойти и делать», – пояснил он.

Кроме того, для реализации выбранного проекта конкурсантам нужно будет привлечь команду: «Поскольку мы лидеров отбираем, это не может быть действие, которое ты совершаешь в одиночку. Ты должен суметь мобилизовать какую-то команду на этот проект. Как ты ее мобилизуешь, где ты найдешь единомышленников, как ты их сагитируешь и мотивируешь – это тоже предмет конкурса», — сказал Кириенко.

Проекты конкурсантов должны быть долгосрочными, это может стать решающим моментом при принятии решения о допуске к финалу.

Новый конкурс станет предвестником финального испытания: конкурсантам, как и в прошлом году, нужно будет провести урок в школе, а затем вместе с учениками принять участие в «социально значимом действии», о котором Кириенко заранее рассказывать не стал.

На вопрос «Ведомостей», не планируется ли таким же образом привлечь к волонтерству и действующих чиновников, первый замруководителя администрации Кремля ответил отрицательно: «Волонтерство – дело добровольное». «Хотя, я считаю, что такие вещи делаются примером», – добавил Кириенко. Такой пример показывает президент Путин, считает он: «Это ведь было его личное решение, когда он пришел на Форум волонтеров, увидел стенд с проектом «Мечтай со мной» и забрал все открытки, которые там оставались». «Это пример. Думаю, что этот пример для многих показателен, потому что что-то делается приказом, указом, распоряжением или законом. А есть вещи, которые не делаются приказами, они делаются только примером. Поэтому, думаю, это для многих руководителей важный пример», – добавил Кириенко.