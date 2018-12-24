Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4724 от 25.12.2018 под заголовком: Успех имеет границы

Арбитраж пересчитал «гонорар успеха» по минимальным расценкам

Космические выплаты адвокату НПО имени Лавочкина признаны ничтожными
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Договор между адвокатом Игорем Третьяковым и НПО им. Лавочкина признан недействительным, так как выплаты за его услуги во много раз превысили «известную разумную стоимость однородных услуг», говорится в решении Арбитражного суда Московской области по иску прокуратуры.

27 ноября прокуратура добилась признания недействительными 21 договора об оказании юридических услуг в связи с расследованием уголовного дела о хищении в НПО им. Лавочкина. Следствие считает, что Третьяков услуги не оказывал, а гонорары – просто похищенные деньги. Адвокат обвинен следствием в мошенничестве, а через арбитраж надзорное ведомство взыскало с него 308 млн руб. гонораров в пользу НПО им. Лавочкина. Прокуратура доказывала: услуги были фиктивными, а условие о премии по итогам работы (так называемый гонорар успеха) противоречит основам законодательства и означает торговлю правосудием.

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