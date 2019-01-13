Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

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Российские патриоты намерены до последнего защищать Курильские острова от притязаний Японии (на фото – советский танк ИС-3 на острове Шикотан) Андрей Шапран/РИА Новости

Министр иностранных дел Японии Таро Коно в субботу прибыл с трехдневным визитом в Россию. Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году. МИД России отмечает, что российско-японские связи в последнее время оживились по многим направлениям, а товарооборот за 10 месяцев вырос на 18,2% до $17,58 млрд. В то же время, по мнению МИДа, «ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над Южными Курильскими островами».

Япония в качестве условия заключения мирного договора неизменно называет передачу ей четырех курильских островов. Начало года ознаменовалось целой серией нашумевших заявлений японских официальных лиц – например, о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу «перехода территориальной принадлежности островов к Японии» и об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» за «послевоенную оккупацию островов». 9 января МИД России выразил послу Японии протест в связи с тем, что эти высказывания «грубо искажают» суть договоренностей Путина и Абэ.