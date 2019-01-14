Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Начали с разногласий

Российско-японские переговоры о мирном договоре начались с констатации разногласий

Вслед за главами МИДов консультации продолжат лидеры двух стран
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По окончании прошедшего в понедельник в Москве первого раунда российско-японских переговоров о мирном договоре министр иностранных дел Сергей Лавров признал, что они начались с обозначения диаметрально противоположных позиций по территориальному вопросу. Для России неприемлема сама японская формулировка «северные территории» в отношении четырех островов Южных Курил. Кроме того, переговоры должны вестись «без попыток искажать договоренности, которые достигаются на конкретном этапе, без нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве», подчеркнул министр. Он считает возмутительным заявление Кацуюки Каваи, советника японского премьера Синдзо Абэ, который, выступая в Вашингтоне, назвал российско-японское мирное соглашение выгодным для США, поскольку оно поможет сдерживанию Китая. Лавров также отметил, что Россия не видит препятствий для введения безвизового режима для жителей Сахалина и японского Хоккайдо.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно переговоры публично не комментировал.

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