Законопроект об оскорблении власти вызывает все больше недовольства у самой власти
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Генпрокуратура не поддерживает внесенные в Госдуму редакции законопроектов об административном наказании за распространение в СМИ и интернете фейковых новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти, заявила на заседании комитета Госдумы по информационной политике замначальника правового управления Генпрокуратуры Екатерина Артамонова. Формулировки законопроекта, считает она, носят технический характер, принять решение будет невозможно без лингвистических экспертиз, что потребует значительного времени. Нет в документе и достаточных критериев для досудебной блокировки сайтов, а это, полагает Артамонова, может повлечь необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации.
Поправки внесли в Думу в середине декабря члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин: за распространение фейковых новостей, угрожающих жизни и здоровью людей или общественному порядку, они предложили штрафовать граждан на 3000–5000 руб., должностных лиц – на 30 000–50 000, юрлиц – на 400 000 – 1 млн руб., а публикующие фейкньюс интернет-ресурсы блокировать во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его замов. Проявление публичного неуважения к государству в неприличной форме авторы хотят приравнять к мелкому хулиганству и наказывать штрафом от 1000 до 5000 руб. или арестом до 15 суток с блокировкой интернет-ресурсов по той же схеме.
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