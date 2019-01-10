Минкомсвязи не поддержало законопроект о наказании за оскорбление властей в интернете
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Комитет Госдумы по информационной политике обсудит в понедельник на расширенном заседании два резонансных законопроекта об административном наказании за распространение в СМИ и интернете заведомо ложных новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству и госорганам. Министерство связи отправило в правительство отрицательное заключение на поправки об оскорблении властей, сообщил «Ведомостям» замминистра Алексей Волин. По его словам, используемые в проекте термины об оскорблении можно трактовать слишком широко, а ограничения на публичное использование неприличной лексики в законодательстве уже есть. У россиян есть конституционное право свободно высказывать свое мнение, напоминает чиновник: «Одна из задач государственных органов – спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные». Что же касается ограничений на распространение фейковой информации, несущей опасность здоровью граждан, то Минкомсвязи в целом не против, но не согласно с внесенной редакцией, указывает Волин: чиновников опять же смущает, что эти нормы можно слишком широко трактовать. Однако учтет ли позицию министерства комиссия правительства по законопроектной деятельности, утверждающая официальные отзывы на законопроекты, пока не известно.
В заседании думского комитета примут участие члены его экспертного совета и приглашенные эксперты, говорит председатель комитета Леонид Левин. Но официальное заключение на эти проекты в понедельник принято не будет, подчеркивает он: «Мы будем с экспертами обсуждать их отношение к законопроектам. Заключение комитета будет принято позже и озвучено на одном из следующих его заседаний». Ускоренного рассмотрения законопроектов тоже не будет, заверяет Левин. По его словам, если депутаты вносят эти проекты, то проблема существует: «Просто она должна обсуждаться в открытом режиме со всеми плюсами и минусами, и надо искать решение: нужно законодательное регулирование или оно избыточно. А если нужно, то как сделать так, чтобы оно решало существующие проблемы, а не создавало новые».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}