Минкомсвязи не поддержало законопроект о наказании за оскорбление властей в интернете

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Используемые в проекте термины об оскорблении можно трактовать слишком широко Евгений Разумный / Ведомости

Комитет Госдумы по информационной политике обсудит в понедельник на расширенном заседании два резонансных законопроекта об административном наказании за распространение в СМИ и интернете заведомо ложных новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству и госорганам. Министерство связи отправило в правительство отрицательное заключение на поправки об оскорблении властей, сообщил «Ведомостям» замминистра Алексей Волин. По его словам, используемые в проекте термины об оскорблении можно трактовать слишком широко, а ограничения на публичное использование неприличной лексики в законодательстве уже есть. У россиян есть конституционное право свободно высказывать свое мнение, напоминает чиновник: «Одна из задач государственных органов – спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные». Что же касается ограничений на распространение фейковой информации, несущей опасность здоровью граждан, то Минкомсвязи в целом не против, но не согласно с внесенной редакцией, указывает Волин: чиновников опять же смущает, что эти нормы можно слишком широко трактовать. Однако учтет ли позицию министерства комиссия правительства по законопроектной деятельности, утверждающая официальные отзывы на законопроекты, пока не известно.

В заседании думского комитета примут участие члены его экспертного совета и приглашенные эксперты, говорит председатель комитета Леонид Левин. Но официальное заключение на эти проекты в понедельник принято не будет, подчеркивает он: «Мы будем с экспертами обсуждать их отношение к законопроектам. Заключение комитета будет принято позже и озвучено на одном из следующих его заседаний». Ускоренного рассмотрения законопроектов тоже не будет, заверяет Левин. По его словам, если депутаты вносят эти проекты, то проблема существует: «Просто она должна обсуждаться в открытом режиме со всеми плюсами и минусами, и надо искать решение: нужно законодательное регулирование или оно избыточно. А если нужно, то как сделать так, чтобы оно решало существующие проблемы, а не создавало новые».