Россия разъяснила США свои обвинения в невыполнении Договора СНВ-3

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Россия разъяснила США, что такое неразоружение Евгений Разумный / Ведомости

Российский МИД направил в американский сенат письмо с претензиями к соблюдению Вашингтоном условий Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на документ. Уже несколько лет российские и американские эксперты проводят закрытые консультации, где обсуждают в первую очередь действия США по сокращению своих ядерных сил большой дальности, напоминает издание. Но после обвинений в адрес США со стороны замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова в конце декабря техническая дискуссия стала больше походить на очередной политический конфликт. А 11-страничное письмо, направленное в комитет сената по международным делам, только усилило разногласия, пишет WSJ.

По мнению издания, письмо содержит недвусмысленное предупреждение: если этот спор не будет разрешен, то СНВ-3, срок которого истекает в 2021 г., может не быть продлен. «Мы не можем подтвердить соблюдение США условий договора <...> Мы продолжим указывать на это в ходе двусторонних контактов на всех уровнях и привлечем внимание международного сообщества к этому абсолютно ненормальному положению вещей», – приводит WSJ отрывок из письма. Представители Белого дома резко негативно отреагировали на это предупреждение, уверяя, что Москва таким образом пытается отвлечь внимание от собственных нарушений Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).