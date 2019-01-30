Британский парламент исключил Brexit без соглашения с Брюсселем

Ранее Мэй и члены правительства не исключали жесткого варианта Brexit, хотя и признавали его нежелательным UK Parliament / Mark Duffy / REUTERS

Парламент исключил возможность выхода Великобритании из Евросоюза без сделки с Брюсселем. Соответствующая поправка была принята к проекту соглашения об условиях Brexit. За поправку, подготовленную и внесенную на рассмотрение членом Лейбористской партии Кэролайн Спелман, проголосовали 318 парламентариев, против – 310 депутатов, передает Sky News.

Как отмечает телеканал, поправка к проекту сформулирована в общих выражениях. Какой будет процедура отклонения жесткого варианта Brexit (выход Великобритании из ЕС без каких-либо договоренностей с Брюсселем), в документе не уточняется.

Правительство Терезы Мэй не обязано принимать решения в соответствии с принятой поправкой. Однако, как считает Sky News, Мэй, как премьеру, поддерживаемому меньшинством в Палате общин, будет сложно игнорировать мнение парламента. Ранее Мэй и члены правительства не исключали жесткого варианта Brexit, хотя и признавали его нежелательным.

Помимо поправки, исключающей Brexit без сделки с Брюсселем, парламентарии вечером во вторник также проголосовали против переноса даты выхода Великобритании из ЕС c 29 марта на конец 2019 г. Против высказались 321, за – 298 депутатов. Поправку подготовила и внесла на рассмотрение лейборист Иветта Купер. В случае одобрения этой поправки фактически произошла бы передача контроля за процессом Brexit от исполнительной власти (правительство) к законодательной (парламент), отмечает Sky News. Против поправки активно выступали Мэй и возглавляемое ею правительство, состоящее преимущественно из консерваторов. При этом противники консерваторов – лейбористы, напротив, выступали за принятие поправки, напоминает телеканал.

Какое соглашение с ЕС предлагала Мэй



Великобритания и ЕС одобрили параметры соглашения о Brexit в ноябре 2018 г. По условиям этих договоренностей Великобритания покинет союз 29 марта. После этого два года будет действовать переходный период, во время которого Великобритания по-прежнему будет входить в Таможенный союз ЕС, а также будет членом Европейского единого рынка. К концу 2020 г. стороны должны будут согласовать параметры сотрудничества в торговле.

Одним из спорных пунктов проекта соглашения был вопрос о границе между входящей в ЕС Ирландией и частью Великобритании – Северной Ирландией. По мнению противников соглашения Мэй, одобренный Брюсселем механизм негативно скажется на торговых отношениях и ограничит суверенитет Великобритании.

Мэй настаивала на принятии парламентом именно этой редакции соглашения, заявляя, что альтернативного варианта у нее нет. Против документа 15 января проголосовали 432 парламентария, за – 202 депутата.

Парламент также принял поправку, требующую от правительства исключить из проекта соглашения упоминание механизма «бэкстопа». Поправку подготовил и внес на рассмотрение консерватор Грэм Брейди. Согласно поправке, в соглашении вместо упомянутого механизма должна быть прописана «альтернативная договоренность», не допускающая появления «жесткой границы» между входящей в ЕС Ирландией и частью Великобритании – Северной Ирландией.

После голосования Мэй заявила, что шансы добиться пересмотра сделки с Брюсселем невелики. Результаты голосования это подтверждают, считает премьер. «Теперь ясно, что есть путь, который приведет нас к значительному и солидному большинству в палате общин для того, чтобы покинуть ЕС со сделкой», – сказала она. Мэй пообещала, что в ближайшее время потребует от Брюсселя уступок, смягчения условий сделки, прежде всего по вопросу пограничного режима. «Мы... будем добиваться таких юридически обязывающих изменений соглашения о выходе, которые снимут наши обеспокоенности в вопросе «бэкстопа» и при этом не будет возврата к жесткой границе между Северной Ирландией и Ирландией», – отметила Мэй.

В свою очередь координатор Европарламента по Brexit Ги Верхофстадт исключил пересмотр сделки. По его словам, для того чтобы пересмотреть достигнутые договоренности, необходимо согласие всех стран – членов ЕС. «Нет большинства [в Европарламенте], чтобы вновь открыть [для переговоров] или смягчить соглашение о выходе», » написал он в Twitter.

По итогам голосования в парламенте курс фунта стерлингов снизился в среднем на 0,8% по отношению к евро и доллару, до 1,1421 евро за фунт и $1,3048 за фунт. По мнению The Telegraph, такое снижение свидетельствует о том, что принятые поправки не повлияли на позицию, которую заняла Мэй по вопросу Brexit.