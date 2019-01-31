На чем держится мир во всем мире. 10 главных международных договоров

Статья опубликована в № 4745 от 01.02.2019 под заголовком: На чем держится мир во всем мире

Президент России Владимир Путин и президент США Джордж Буш после переговоров, в результате которых был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов Алексей Панов / РИА Новости

1 февраля Дональд Трамп объявил, что США приостанавливают обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В его заявлении говорится, что процесс выхода из договора завершится через 6 месяцев, «если Россия не вернется к соблюдению (договора) путем уничтожения всех ракет, нарушающих договор, пусковых установок и соответствующего оборудования». На следующий день Владимир Путин объявил, что Россия ответит США зеркально: «Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем». Путин попросил МИД и Минобороны не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Кроме того, он согласился с предложениями Минобороны о «приземлении» «Калибров» и создании гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности, но отметил, что Россия не должна втягиваться в «затратную» гонку вооружений.

По мнению многих экспертов, выход России и США из ДРСМД поставит под угрозу всю систему ядерного сдерживания, существовавшую несколько десятилетий. «Ведомости» рассказывают о том, как выстраивалась эта система.

1. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)

AP

Когда подписан

Одобрен Генассамблеей ООН 12 июня 1968 г. и открыт для подписания 1 июля 1968 г. Вступил в силу 5 марта 1970 г.

Кем подписан

Пятью ядерными державами – СССР, США, Великобританией, Францией и КНР. Участниками договора являются 190 государств.

Срок действия

Бессрочно.

Значение

Государства, обладающие ядерным оружием, обязались не передавать кому бы то ни было такое оружие и не помогать другим государствам в его разработке или получении, а сами – стремиться к сокращению и в перспективе к уничтожению своих арсеналов. Государства-участники, не обладающие ядерным оружием, обязались не производить и не приобретать такое оружие.

Недостатки

Договор не подписали Индия, Пакистан и Израиль, которые впоследствии также стали обладателями ядерного оружия. Еще одна ядерная держава, КНДР, заявила о выходе из договора.

2. Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО)

Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Когда подписан

26 мая 1972 г. в Москве.

Кем подписан

Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и президентом США Ричардом Никсоном. Ратифицирован обеими странами.

Срок действия

Не ограничивался. Мог быть в любой момент расторгнут любой из сторон. 13 декабря 2001 г. президент США Джордж Буш-младший сообщил об одностороннем выходе США из договора.

Значение

Стороны отказались от создания, испытания и развертывания систем или компонентов противоракетной обороны (ПРО). С июля 1974 г. по дополнительному протоколу к договору разрешалось иметь только одну такую систему. СССР развернул свою противоракетную систему вокруг Москвы, а США – вокруг 12 пусковых установок на базе Гранд-Форкс в штате Северная Дакота.

Выполнение этих обязательств делало неизбежным взаимное уничтожение СССР и США в случае начала ядерной войны между ними. Угроза взаимного уничтожения стала основой концепции ядерного сдерживания.

Недостатки

Договор лишил СССР и США возможности создавать системы защиты от ракетного нападения третьих стран.

3. Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1)

Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Когда подписан

26 мая 1972 г. в Москве.

Кем подписан

Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и президентом США Ричардом Никсоном. Ратифицирован обеими странами.

Срок действия

Бессрочно.

Значение

Стал началом процесса, получившего название «разрядка международной напряженности». Впервые СССР и США декларировали намерение остановить гонку ядерных вооружений. Договор ограничил количество ядерных боеголовок, баллистических ракет и пусковых установок обеих сторон на том уровне, на котором они находились в тот момент. Предусматривал принятие на вооружение новых баллистических ракет, размещаемых на подлодках, строго в том количестве, в котором были ранее списаны устаревшие баллистические ракеты наземного базирования.

Недостатки

США сохранили значительное преимущество по числу бомбардировщиков, способных нести ядерные боезаряды.

4. Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2)

Владимир Акимов / РИА Новости

Когда подписан

18 июня 1979 г. в Вене.

Кем подписан

Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и президентом США Джимми Картером. Ратифицирован СССР.

Срок действия

Бессрочно.

Значение

СССР и США впервые договорились не только об ограничении, но и о сокращении ядерного оружия.

Соглашение ограничило количество стратегических носителей (межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков) на уровне 2400 единиц, к 1 января 1981 г. стороны обязались сократить их количество до 2150. Из общего числа стратегических систем только 1320 носителей могли быть оснащены разделяющимися головными частями с боевыми блоками индивидуального наведения.

Недостатки

Из-за ввода советских войск в Афганистан договор не был ратифицирован сенатом США, хотя его положения соблюдались обеими сторонами.

5. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)

Wikimedia

Когда подписан

8 декабря 1987 г. в Вашингтоне.

Кем подписан

Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ратифицирован обеими странами.

Срок действия

Бессрочно. Каждая из сторон вправе выйти из договора, о чем должна уведомить противоположную сторону не менее чем за шесть месяцев. Обязательства по договору были выполнены к июню 1991 г.

Значение

Размещение американских баллистических ядерных ракет в Западной Европе сократило их подлетное время до целей на территории СССР с 25–30 минут до 7–10 минут. Советские ракеты за то же время могли поразить цели в Европе. Это резко сокращало время ответной реакции и несло угрозу «обезглавливающего» первого удара по командным пунктам противника, что ставило под сомнение гарантию взаимного уничтожения и увеличивало риск начала ядерной войны.

Договор предусматривал уничтожение сторонами в течение трех лет всех имеющихся ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км, а также проведение взаимных проверок. СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (из них около половины – произведенные ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве); США – 846 комплексов, включая ракеты, размещенные в Западной Европе.

В 2018 г. США заявили о возможном выходе из договора: по их мнению, дальность полета поступившей на вооружение российской армии новой крылатой ракеты 9М729 превышает установленное ДРСМД ограничение в 500 км. Россия с обвинениями не согласилась.

Недостатки

Двусторонний договор не предусматривал уничтожения аналогичных ракет другими ядерными странами НАТО – Великобританией и Францией. Участником договора не является Китай, а также другие страны, которые впоследствии стали обладателями ядерных ракет средней и меньшей дальности.

6. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)

Bob Daugherty / AP

Когда подписан

19 ноября 1990 г. в Париже.

Кем подписан

Руководителями 16 государств – участников НАТО и 6 государств – участников Организации Варшавского договора (ОВД).

Срок действия

Бессрочно.

Значение

Договор устанавливал равновесие обычных (неядерных) вооруженных сил членов НАТО и ОВД на пониженном уровне и ограничивал возможности размещения обычных вооружений вдоль линии соприкосновения между блоками. Это уменьшало угрозу внезапного нападения и возможности ведения крупномасштабных наступательных действий в Европе.

Недостаки

Развал Организации Варшавского договора и расширение НАТО привели к необходимости изменения параметров договора. В 1999 г. в Стамбуле был подписан адаптированный вариант ДОВСЕ: предполагалось перейти от блоковой структуры договора к национальным и территориальным уровням вооружений для каждого государства. Соглашение об адаптации ДОВСЕ не было ратифицировано странами НАТО под предлогом невывода российских войск из Приднестровья и в силу не вступило. Сославшись на это, 13 июля 2007 г. президент России Владимир Путин подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия ДОВСЕ и связанных с ним международных договоров». Формально Россия остается участником договора. Однако фактически действие договора прекращено.

7. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1)

Alexander Zemlianichenko / AP

Когда подписан

30–31 июля 1991 г. в Москве.

Кем подписан

Президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем.

Срок действия

5 декабря 1994 г. – 4 декабря 2009 г.

Значение

Впервые СССР и США договорись о значительном сокращении ядерного оружия и взаимном контроле за исполнением обязательств.

Каждая из сторон обязалась через семь лет после вступления договора в силу иметь не более 6000 ядерных боезарядов. В реальности согласно «правилам зачета» боезарядов, находящихся на тяжелых бомбардировщиках, СССР мог иметь около 6500 боеголовок, а США – 8500. Базирование подвижных грунтовых ракетных комплексов разрешалось только в ограниченных районах.

6 декабря 2001 г. Россия и США заявили о выполнении обязательств по Договору СНВ-1. На этот момент у России было 1136 стратегических носителей и 5518 ядерных боезарядов, у США – 1237 носителей с 5948 боезарядами.

Недостатки

Реализация договоренностей была затруднена из-за распада СССР, поскольку ядерное вооружение находилось и в других бывших республиках Союза. 23 мая 1992 г. Россия, США, Украина, Казахстан и Белоруссия подписали дополнительный протокол, по которому к договору присоединились три бывшие республики СССР. Все ядерное оружие на их территории подлежало уничтожению или передаче под контроль России.

8. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2)

Александр Макаров / РИА Новости

Когда подписан

3 января 1993 г. в Москве.

Кем подписан

Президентами России и США Борисом Ельциным и Джорджем Бушем.

Срок действия

Договор был ратифицирован конгрессом США в 1996 г. и Федеральным собранием РФ в 2000 г. При этом Россия оставила за собой право выйти из договора в случае выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. 14 июня 2002 г. США объявили о выходе из Договора по ПРО, в ответ Россия объявила об отказе от выполнения СНВ-2.

Значение

Договор предусматривал самое значительное в истории сокращение ядерных арсеналов крупнейших ядерных держав – почти в 2 раза. России и США обязались сократить количество своих боезарядов на стратегических носителях до 3000–3500. На баллистических ракетах морского базирования не могло быть размещено более 1750 боезарядов. Стороны обязались ликвидировать все баллистические ракеты наземного базирования, оснащенные более чем одним боевым блоком и всех тяжелых ракет. Пусковые установки ракет с разделяющимися головными частями индивидуального наведения должны были быть либо ликвидированы, либо переоборудованы в пусковые установки моноблочных ракет.

Недостатки

Обязательство уничтожить все ракеты с разделяющимися головными частями создавало преимущество для США: именно такие ракеты были основой российских стратегических ядерных сил.

9. Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП)

Алексей Панов / РИА Новости

Когда подписан

24 мая 2012 г. в Москве.

Кем подписан

Президентами России и США Владимиром Путиным и Джорджем Бушем-младшим. Ратифицирован обеими странами.

Срок действия

1 июня 2003 г. – 31 декабря 2012 г. В связи с вступлением в силу договора СНВ-3 утратил силу 5 февраля 2011 г.

Значение

Договор ограничивал количество ядерных боеголовок, стоящих на боевом дежурстве, до 1700–2200 для каждой из сторон.

Недостатки

Договор не оговаривал условий постоянных взаимных проверок, не требовал сокращения вооружений (боеголовки могли быть помещены в хранилище и позже возвращены на носители). Отсутствие запрета на развертывание баллистических ракет с разделяющимися головными частями индивидуального наведения было выгодно России, но вызвало критику в США.

10. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)

Дмитрий Астахов / ТАСС

Когда подписан

8 апреля 2010 г. в Праге.

Кем подписан

Президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Ратифицирован обеими сторонами.

Срок действия

5 февраля 2011 г. – 4 февраля 2021 г. с возможным продлением на пять лет.

Значение

Заменил договоры СНВ-1 и СНП. Россия и США обязались сократить и ограничить число развернутых и неразвернутых стратегических наступательных вооружений. В частности, сократить число развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц, а боезарядов на них – до 1550 единиц. Стороны договорились о механизме взаимной проверки исполнения обязательств.

Россия и США объявили о достижении предписанного договором уровня в 1550 развернутых боезарядов в начале 2018 г.

Недостатки

Не выявлено.