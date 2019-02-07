Как московская оппозиция собирается штурмовать Мосгордуму

Оппозиция приценивается к Москве Евгений Разумный / Ведомости

Оппозиционеры готовятся к сентябрьским выборам в Мосгордуму. Кроме парламентских партий в них планируют участвовать «Яблоко», независимые политики, соратники Алексея Навального и муниципальные депутаты. При этом всем кандидатам, кроме выдвиженцев КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», придется собрать около 5000 подписей избирателей.

В парламентских партиях отбор кандидатов в финальной стадии.

По данным зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, московский горком обобщает поступившие предложения и к 1 марта предварительный список должны передать в ЦК. Среди возможных кандидатов – активистка Анастасия Удальцова и адвокат Дмитрий Аграновский. Действующий депутат гордумы Елена Шувалова собирается баллотироваться по своему округу № 44, на новый срок намерены переизбраться также Леонид Зюганов и Николай Зубрилин. Пойдет на выборы и экс-кандидат в мэры от КПРФ Вадим Кумин, сообщал ранее «Коммерсантъ».

Человек в «Справедливой России» говорит, что партия закроет все округа: «На выборы пойдут, в частности, член центрального совета партии Александр Романович, экс-кандидат в мэры Илья Свиридов, экс-депутат Госдумы Александр Тарнавский». Свиридов сказал «Ведомостям», что еще не определился с округом.

У внесистемных кандидатов ясности пока меньше. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков думает пойти по округу № 5 (Щукино, Филевский парк), говорит собеседник в его окружении. Сам Гудков сказал «Ведомостям», что собирался идти по округу № 43 в Хамовниках, но Сергей Митрохин попросил ему уступить в счет коалиции с «Яблоком»: «Как вариант обсуждается Щукино, но есть также округ № 44 (Таганка, Якиманка, Тверской). Окончательное решение будет принято на следующей неделе». Собеседник в окружении главы муниципального совета «Красносельский» Ильи Яшина говорит, что тот пойдет по округу № 45 (Красносельский, Сокольники). Сам Яшин сказал «Ведомостям», что пока не решил, будет ли участвовать в выборах. В 2014 г. по 45-му округу в гордуму избрался ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов: близкие к мэрии люди говорили «Ведомостям», что его снова хотят видеть депутатом, но сам он идти на новый срок не хочет. Муниципальный депутат Зюзина Константин Янкаускас пока не может подтвердить свое выдвижение в округе № 31 (Нагорный, Зюзино): «У нас в совете механизм коллегиального решения, мы будем кого-то поддерживать, но я пока не могу точно подтвердить, что это я». Депутат района Тимирязевский Юлия Галямина говорит, что снова пойдет по округу № 9 (Тимирязевский, Беговой и др.).

Навальный в конце ноября запустил проект «Умное голосование», предлагая поддержать «самого сильного из оппозиционеров». На выборы пойдут сотрудники ФБК Любовь Соболь и Николай Ляскин, а также политик Владимир Милов, говорит человек, знающий это от окружения Навального. Соболь может выдвинуться в Хамовниках или округе № 8 (Аэропорт, Сокол), Ляскин – в Выхине-Жулебине (округ № 21), где в 2014 г. избрался коммунист Андрей Клычков, Милов – в округе № 35 (Коньково, Теплый Стан). Навальный также готов поддержать на выборах Янкаускаса, Яшина и, возможно, Галямину, говорит собеседник. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш не ответила на вопросы «Ведомостей».

От «Яблока» кроме Митрохина могут пойти главы муниципальных советов Елена Русакова (Гагаринский) и Андрей Морев (Якиманка), Кирилл Гончаров, правозащитник Андрей Бабушкин. По словам пресс-секретаря партии Игоря Яковлева, пока кандидатуры обсуждаются, но эти фамилии звучат.

Предметно говорить о шансах демократов преждевременно, считает политолог Александр Пожалов. Хорошо, если им удастся объединить усилия вокруг, например, Яшина, Гончарова, Русаковой или Галяминой, они пока явные лидеры оппозиции в своих округах, рассуждает эксперт. Проблемы для демократов возникнут по нескольким направлениям, прогнозирует он: идет объективный рост популярности левой оппозиции даже в Москве, могут возникнуть конфликты среди демократов. «Кроме того, избиратели не особо видят результаты работы независимых советов, в некоторых районах продолжаются конфликты за лидерство», – резюмирует Пожалов.

В Москве тоже ухудшается социальное самочувствие, но люди инертны и не очень готовы в условиях отсутствия нормального выбора осмысленно голосовать, считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Если выборы мэра скорее маркетинговая кампания, то здесь будет какое-то меню, которое позволит высказать свою позицию. Голосование может стать выражением неудовлетворения политикой в целом». Выборы в Мосгордуму нельзя сравнивать с муниципальными, явка будет выше, к тому же есть какое-то поле для игры и абстрактный запрос на перемены мог бы быть канализирован в сторону оппозиции, полагает эксперт.