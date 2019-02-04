Кремль проследит за выборами депутатов Мосгордумы

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Для вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной (на фото) осенние выборы будут первыми в новой должности Владимир Астапкович / РИА Новости

Администрация президента и внутриполитический блок мэрии Москвы плотно сотрудничают при выработке сценария выборов в Мосгордуму, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к мэрии, и два, близких к администрации. По их словам, руководитель аппарата мэрии Наталья Сергунина, которая отвечает теперь за внутреннюю политику, активнее, чем ее предшественница Анастасия Ракова, взаимодействует с управлением президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС), которое занимается избирательными кампаниями, и его начальником Александром Харичевым.

Новые друзья

«Сергунина на новом посту ищет, как правильно себя вести. Она на регулярной основе общается с УГС», – говорит человек, близкий к администрации. По его словам, Москва – регион беспокойный и «администрация хочет больше контролировать город». Выборы в Мосгордуму переоценены, считает он, на них можно рискнуть и обострить кампанию, создав правильный задел для выборов в Госдуму, «в частности, для расторговки с партиями». Мэрия может проиграть максимум 3–4 округа, ведь из «оппозиционеров некому побеждать – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, а кто еще», говорит собеседник.