Политика / Власть
Статья опубликована в № 4614 от 23.07.2018 под заголовком: Передоверенные лица Путина

Сергей Собянин на выборах доверился тем же людям, что и Владимир Путин

27 доверенных лиц мэра были доверенными лицами и у президента
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Мэр Москвы Сергей Собянин, баллотирующийся на новый срок, на этой неделе проведет встречу со своими доверенными лицами, рассказал собеседник в его штабе. Будут обсуждаться программа кандидата и формат участия в выборах доверенных лиц. На прошлой неделе Собянин представил в Мосгоризбирком список из 130 таких людей, 27 из которых, по подсчетам «Ведомостей», были доверенными лицами Владимира Путина на недавних выборах президента.

Среди тех, кому мэр доверился вслед за президентом, – ректоры вузов Наталья Починок (РГСУ), Анатолий Александров (МГТУ им. Баумана) и Михаил Стриханов (МИФИ), главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и гендиректор Центра им. Рогачева Александр Румянцев, музыканты Игорь Бутман, Полина Гагарина и Диана Гурцкая, актер Владимир Машков, режиссеры Галина Волчек, Карен Шахназаров и Никита Михалков, спортсмены Мария Киселева, Илья Авербух и Алексей Немов, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, ресторатор Аркадий Новиков, президент «Опоры России» Александр Калинин. Это еще не окончательный список доверенных лиц, пояснил сотрудник пресс-службы штаба Собянина: «Это не самый быстрый процесс, нужно учесть все юридические моменты, должны быть лично подписанные заявления от всех доверенных лиц».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике