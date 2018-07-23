Сергей Собянин на выборах доверился тем же людям, что и Владимир Путин

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Весной Мосгордума приняла внесенный мэром закон, согласно которому число доверенных лиц кандидатов в мэры выросло со 100 до 500 человек Евгений Разумный / Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин, баллотирующийся на новый срок, на этой неделе проведет встречу со своими доверенными лицами, рассказал собеседник в его штабе. Будут обсуждаться программа кандидата и формат участия в выборах доверенных лиц. На прошлой неделе Собянин представил в Мосгоризбирком список из 130 таких людей, 27 из которых, по подсчетам «Ведомостей», были доверенными лицами Владимира Путина на недавних выборах президента.

Среди тех, кому мэр доверился вслед за президентом, – ректоры вузов Наталья Починок (РГСУ), Анатолий Александров (МГТУ им. Баумана) и Михаил Стриханов (МИФИ), главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и гендиректор Центра им. Рогачева Александр Румянцев, музыканты Игорь Бутман, Полина Гагарина и Диана Гурцкая, актер Владимир Машков, режиссеры Галина Волчек, Карен Шахназаров и Никита Михалков, спортсмены Мария Киселева, Илья Авербух и Алексей Немов, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, ресторатор Аркадий Новиков, президент «Опоры России» Александр Калинин. Это еще не окончательный список доверенных лиц, пояснил сотрудник пресс-службы штаба Собянина: «Это не самый быстрый процесс, нужно учесть все юридические моменты, должны быть лично подписанные заявления от всех доверенных лиц».