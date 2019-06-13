Россия может вернуться к работе в ПАСЕ уже в июне

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Российская делегация примет участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. 24 июня ПАСЕ должна рассмотреть резолюцию о восстановлении прав российской делегации после двухгодичного лишения полномочий. Резолюция была внесена членом ПАСЕ от Бельгии.

По словам Володина, ситуация в отношении России на следующей сессии ПАСЕ может развиваться по двум сценариям. Первый – позитивный, когда Россия будет полностью восстановлена в своих правах, ее делегация сможет участвовать в сессиях ПАСЕ, выступать и голосовать. В этом случае должна пройти регистрация российской делегации, а 26 июня она уже сможет принять участие в голосовании по кандидатуре нового генсека Совета Европы. Второй сценарий предполагает, что резолюцию примут, но с изъятием части полномочий – например, по участию в мониторинговых группах. В таком случае российская делегация покинет зал, обещает Володин.

По его словам, у него и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко единая позиция: если Россия будет лишена каких-то полномочий в ПАСЕ, то Россия оставляет за собой право покинуть ассамблею, а значит, выйдет и из Совета Европы. По информации спикера Думы, из 47 делегаций, входящих в ПАСЕ, 39 выступают за принятие резолюции, которая восстанавливает Россию в правах.

Володин также сообщил, что 19 июня совет Госдумы рассмотрит вопросы о подаче заявки на участие в сессии ПАСЕ и о составе делегации. Планируется, что возглавит ее вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Собеседник, близкий к руководству Госдумы, считает, что Россию должны восстановить в правах в ПАСЕ. «Есть несколько стран, которые хотят, чтобы вообще России не было, поэтому не исключено, что могут пойти на изъятия каких-то второстепенных прав или будут всячески затягивать процесс правки регламента и подтверждения полноты прав», – говорит собеседник «Ведомостей».

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту одобрил проект резолюции, которая предлагает предоставить российской делегации полномочия для участия в июньской сессии. Должны быть внесены поправки в устав организации, в том числе о том, что «в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленными в ассамблее и в ее органах». Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ПАСЕ два раза рассматривала возможность восстановления полномочий России, но решение так и не было принято. В ответ Россия объявила об отказе работать на таких условиях, в 2016–2018 гг. страна не стала направлять заявку на подтверждение полномочий и перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы.