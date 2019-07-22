Партия Зеленского получит простое большинство в парламенте

То, что «Слуге народа» удастся не только одержать победу, но и получить абсолютное большинство, казалось маловероятным Valentyn Ogirenko / REUTERS

21 июля на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По заявлению центризбиркома страны, к установлению окончательных итогов голосования он приступит 23 июля, но о тенденциях можно уже уверенно говорить. По партийным спискам лидирует президентская партия «Слуга народа» (42,85%), «Оппозиционная платформа – За жизнь» вторая (12,97%), далее «Европейская солидарность» (8,33%), «Батькивщина» (8,10%) и «Голос» (6,07%).

Неожиданны итоги голосования по одномандатным округам: в большинстве уверенно лидируют кандидаты от «Слуги народа». Вероятно, партия президента получит более 250 мандатов в Верховной раде, а большинство обеспечивает 226.

Неожиданный триумф

Еще вечером 21 июля, после объявления результатов экзитполов по партийным спискам, представители партий выступали с заявлениями о коалициях. Зеленский официально пригласил на разговор лидера «Голоса» Святослава Вакарчука. Вакарчук в ответ огласил вопросы, по которым его партия и «Слуга народа» должны найти общий язык.

Риторика изменилась, когда пошли данные о голосовании по округам. В украинском издании «Главред» уверены, что на одномандатников работал бренд Зеленского: «Президент хорошо поездил по Украине и делал то, что очень нравится избирателям, – разгонял чиновников, издевался над ними и демонстрировал презрение».

Александр Гущин из РГГУ считает, что бренд «Зе-команды» пересилил тех людей, которые прикормили свои округа: «Запрос на обновление оказался сильнее влияния местных элит. Но это не значит, что люди президента не будут стоять перед искушением, тем более что многие из них новички в политике».

По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, результат по одномандатным округам – сенсация этих выборов и она стала отражением поддержки Зеленского, его июльской активности.

При таких результатах «Слуге народа» не нужна коалиция – впервые в истории независимой Украины. Речь может пойти лишь о добровольной консолидации в Раде для решения отдельных вопросов.

Уверенная победа партии Зеленского обеспечена настроениями украинцев – они устали от старой власти, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков: «В обе кампании – и президентскую, и парламентскую – он полностью доминировал в информационном поле. Остальные плелись в хвосте, не предлагая ничего примечательного по содержанию, что могло бы перебить его повестку».

Закавказские аналогии

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что Зеленского можно сравнить с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили или армянским премьером Николом Пашиняном. «Для всех постсоветских стран актуальна борьба с коррупцией, и закавказские политики делали на это ставку. В их риторике также прослеживалась необходимость серьезного обновления власти, обновления элит – экономических и политических». Отличие в том, что Украина находится в состоянии конфликта, сетует эксперт.

«И Пашинян, и Саакашвили говорили о борьбе с олигархами. Существует мнение, что до прихода Зеленского в Украине было противостояние олигархических кланов. Вопрос в том, в какой степени президенту удастся сломать этот алгоритм и подставить экономические группы под контроль, – продолжает Кортунов. – Многие думают, что Зеленский как проект [олигарха Игоря] Коломойского его перерос, но не стоит забывать, что Коломойский – один из наиболее дальновидных и грамотных украинских олигархов». Поддержка на выборах не всегда конвертируется в дальнейшее политическое влияние, предупреждает Кортунов и приводит в пример опыт России: «Путина считали ставленником тех или иных олигархических групп, эти расчеты не оправдались».

Сравнение с Саакашвили некорректно, возражает Гущин: «Украина – страна со своей спецификой». Такое сравнение возможно, только если рейтинг Зеленского упадет, он будет дискредитирован и дело дойдет до досрочных выборов, полагает эксперт. Сравнение с Саакашвили также кажется некорректным Фесенко: у Зеленского не будет таких авторитарных замашек.

С чего начать

Лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков уже предупреждал, что партия начнет со снятия депутатской неприкосновенности, внесения в конституцию изменений, связанных с отзывом народного депутата или прекращением его полномочий, наказания за «кнопкодавство», доработки антикоррупционной системы.

Пакет первых решений у «Слуги народа» есть, считает Фесенко: статья о незаконном обогащении, поправки к антикоррупционному законодательству, поправки в закон об импичменте и др. Одним из приоритетов в сентябре станет работа над бюджетом. «У фракции Зеленского много планов, касающихся прямой демократии, – напоминает Фесенко. – Они нашли отражение в законопроекте о народовластии».

По его мнению, у «Слуги народа» могут возникнуть трудности при управлении такой большой фракцией и искушение не считаться с другими политическими силами.

Гущин считает, что первые реформы будут либеральными и направленными на оптимизацию сотрудничества с транснациональными структурами, такими как МВФ. Многое будет зависеть от того, кто станет премьер-министром, уверен Гущин. Зеленский предупреждал, что премьером должен стать «гуру экономики» – мощный независимый человек, а не выходец из старой власти.

Кортунов считает, что в число первых мер нового правительства может войти важное для Зеленского установление мира в Донбассе. Начнется энергичная подготовка к встрече нормандской четверки, надеется эксперт, она может пройти уже в начале осени во Франции.

Зеленский уже сделал первые шаги для установления новых отношений с ведущими мировыми лидерами. Один из них, Владимир Путин, предупреждал, что продуктивный диалог с Украиной будет возможен после выборов в Раду, когда будет понятно, насколько она подконтрольна президенту. Этот момент настал.

Вадим Карасев, политолог из Института глобальных стратегий в Киеве, указывает, что с новыми членами в парламенте политика Зеленского, скорее всего, будет более центристской и менее националистической. Но олигархи, имеющие непропорционально большую власть над Украиной, по его мнению, останутся влиятельными даже после парламентских выборов. «В целом курс будет более центристским, правительство будет балансировать между Россией и Западом и попытаться сосредоточить свое внимание на внутренних делах», – предполагает эксперт.

Зеленский неопытный политик, без четких приоритетов, поэтому прогнозировать, сумеет ли он добиться заметных результатов в ближайшее время, сложно, считает Чеснаков: «Надо ждать появления правительства и людей, которые смогут (или не смогут) реализовать инициативы новой власти». До этого момента у Зеленского очень узкий коридор возможностей – он может вносить в Раду законопроекты, касающиеся обновления власти, например снятия депутатской неприкосновенности, что он обещал, напоминает эксперт: «Но социально-экономические инициативы не могут быть реализованы и из-за того, что нет правительства, и из-за отсутствия внятной стратегической программы. Поэтому вряд ли он сможет быстро продемонстрировать реальные достижения». Вопрос не в том, кого он хочет видеть в правительстве, надо, чтобы эти люди умели работать в сложной госмашине и не дискредитировали его, считает Чеснаков: «Кадровая политика Зеленского хаотична. Возможно, при формировании правительства она станет более эффективной, но пока нет сигналов, которые это подтверждают. Поэтому пока скорее можно говорить о потенциальных возможностях и надеждах, а не о конкретных шагах».

Как проходили выборы в Верховную раду Украины