Илья Яшин обжаловал в Мосгоризбиркоме снятие с выборов в Мосгордуму

Яшин считает, что на проверку было отправлено намного больше его подписей, чем подписей других кандидатов Максим Стулов / Ведомости

Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин подал во вторник в Мосгоризбирком жалобу на решение окружного избиркома (ОИК), который на прошлой неделе отказал ему в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы на сентябрьских выборах. Документы на регистрацию, включая 4936 подписей избирателей в его поддержку, Яшин подал в избирком округа № 45 5 июля. А через неделю ему вручили протокол о проверке подписных листов, согласно которому недействительными были признаны 562 подписи, что больше максимально допустимой по закону доли брака в 10%. По мнению Яшина, решение избиркома противоречит закону об основных гарантиях избирательных прав и подлежит отмене.

Недействительные и недостоверные

В жалобе («Ведомости» с ней ознакомились) отмечается, что при проверке подписей ОИК допустил целый ряд нарушений, каждое из которых может служить основанием для отмены решения комиссии. В частности, на заседании ОИК не рассматривались возражения на протокол проверки подписных листов, что является нарушением методических рекомендаций ЦИК. Не был соблюден принцип открытости в деятельности избирательных комиссий и принцип равенства кандидатов: Яшин и его доверенные лица не были допущены к проверке подписных листов по ГАС «Выборы» и по базе данных МВД, хотя есть сомнения в том, что эти проверки проводились объективно. Именно эта проверка позволила выбраковать более 10% подписей, при этом Яшину не удалось удостовериться, что такая же проверка проводилась в отношении его соперников по округу – Валерии Касамары и Михаила Конева. Яшин также считает, что на проверку было отправлено намного больше его подписей, чем подписей других кандидатов.

Кроме того, есть основания предполагать, что многие подписи, направленные на проверку в МВД, не проверялись по системе ГАС «Выборы», говорится в жалобе. Так, в МВД на проверку было отправлено 734 подписи, из них только в 232 (32%) были выявлены несоответствия с данными МВД. Если предположить, как это положено по методическим рекомендациям ЦИК, что в МВД направлялись подписи, не найденные в ГАС «Выборы», то получается, что 68% ошибок в этой системе реально не являются ошибками. Это означает, что либо в ГАС «Выборы» низкое качество информации, которая в значительной мере не соответствует действительности, либо общей проверки по этой базе данных просто не было и в МВД отправили подписи без проверки, говорится в жалобе.

Согласно итоговому протоколу, 240 подписей были признаны недействительными и 322 – недостоверными. Но для части подписей не указаны основания, по которым их признали недействительными. При этом, например, подписи одного из сборщиков были признаны недействительными, поскольку он указал свой адрес как «Московская область, город Истра, город Дедовск», а в нотариальном заверении значится «Московская область, Истринский район, город Дедовск». Это объясняется тем, что в 2017 г. Истринский район был упразднен, но в паспорте сборщика его адрес соответствует первому варианту, отмечается в жалобе.

Помимо этого некоторые подписи были признаны недействительными из-за ошибки в указанном в подписных листах номере избирательного счета, хотя руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов рекомендовал такие подписи признать действительными. Часть автографов признали недействительными на основании справки МВД, но в 16 случаях отсутствие сведений об избирателях в базах МВД объясняется ошибками сотрудников ОИК, допущенных ими при введении в систему сведений из подписных листов, подчеркивается в жалобе. Например, отчество Викторович было заменено на Викторвич, фамилия Модестов – на Могестов, Туриянская – на Турнянская, Пахомов – на Пахонов и т. д.

Что касается 322 недостоверных подписей, то Яшину не были вручены копии ведомостей, в которых должно быть указано, почему подписи признаны недостоверными, а члены рабочей группы по проверке подписей говорили, что такие ведомости и не утверждались. Согласно заключению экспертов-графологов, найдено 143 цепочки подписей, в которых дата внесения автографа выполнена одним лицом, и восемь цепочек, где одной рукой сделана подпись избирателя. Но из заключения графологов непонятно, сколько конкретно подписей подлежит признать недостоверными, говорит адвокат Яшина Вадим Прохоров. По его словам, избиратели, чьи подписи были поставлены под сомнение, приносят заявления, что они действительно подписывались за кандидата, и сейчас уже есть более 100 таких заявлений. К заседанию ОИК были собраны копии паспортов многих из них, а несколько десятков избирателей лично пришли в избирком, но тот не стал их заслушивать.

Экспертиза и злоупотребление

«Экспертиза по подписям регулируется и в уголовном, и в гражданском процессе четким законодательством и практикой. Попробуйте признать недействительной подпись на кредитном договоре – это бывает, но это судебное дело. Подпись отправляется на экспертизу, которая проводится несколько недель, указываются все выводы, почему подпись была признана недостоверной. А здесь какая-то группа людей, чья квалификация неизвестна, за несколько часов проверяют сотни подписей. Никакого доверия им нет», – отмечает Прохоров.

В жалобе также указано, что большинство недостоверных подписей были признаны таковыми экспертами МВД, а это структура исполнительной власти, которая таким образом выступает участником процесса выборов и «с очевидностью имеет политические предпочтения относительно кандидатов», хотя избиркомы должны быть независимы от власти. Кроме того, 64 подписи, признанные недостоверными, вычеркнули сами сборщики, но они все равно приводятся в заключении избиркома.

Наконец, в жалобе оспаривается и второе основание, по которому Яшина решили снять с выборов, – «неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения». Такой вывод избирком сделал, рассмотрев жалобу кандидата по тому же округу Конева. Яшину не дали возможности предварительно ознакомиться с этим заявлением и представить свои возражения, на момент заседания комиссии эта жалоба вообще не рассматривалась, а решение по ней было принято лишь несколько дней спустя, подчеркивает Яшин. Между тем видеоролик «Яшин идет на выборы», в котором Конев усмотрел нарушение закона, был размещен на YouTube и на сайте yashin2019.org 10 апреля, т. е. еще до старта кампании по выборам в Мосгордуму, и потому не может считаться агитацией, подчеркивается в жалобе. А о том, что его можно отыскать по гиперссылке с сайта совета депутатов Красносельского района, Яшин узнал только на заседании ОИК, сам же он никаких просьб размещать там этот ролик не давал. Более того, с 3 июня Яшин, согласно его заявлению, ушел в отпуск, а функции главы округа начал выполнять его заместитель. А в ОИК не было представлено никаких доказательств, что Яшин или кто-то по его поручению распространял на сайте гиперссылки на этот видеоролик, говорится в жалобе.

По мнению Яшина, его юристы подготовили «безупречную апелляцию», которая полностью защищает его право на участие в выборах. «Но я прекрасно понимаю, что юридические аргументы не работают, если есть политическое решение не пускать неугодного кандидата, – говорит политик. – Поэтому я апеллирую не только к Мосгоризбиркому и [председателю ЦИК Элле] Памфиловой, но и к обществу». Во вторник независимые кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, должны встретиться с Памфиловой. Яшин надеется, что сможет убедить ее в несостоятельности решения ОИК о снятии его с выборов: «Надеюсь, она не захочет, чтобы московская грязь испачкала ее репутацию, которой она явно дорожит». По словам политика, ему надо «отбить» всего 133 подписи из 562 забракованных, а по возражениям в жалобе, по его подсчетам, ему должны вернуть около 300 автографов.

Мнение эксперта

Если рассматривать этот спор объективно, без учета политической мотивации, то часть аргументов кандидату удастся отбить, а часть – нет, считает электоральный юрист Гарегин Митин. В частности, если проверка достоверности подписей через систему ГАС «Выборы» прописана в законе о гарантиях избирательных прав, то о проверке этих подписей по базе МВД в законе ничего не говорится – это «факультативно», поясняет юрист: «Эксперты из числа сотрудников МВД могут привлекаться, но опять же комиссии не обязаны этого делать». Позиция избиркомов в связи с ошибками при введении данных для проверки действительно уязвима, ведь неразборчивость почерка не влияет на действительность подписей, полагает Митин.

Что касается данных сборщика подписей, то их нужно указывать так, как они прописаны в паспорте, продолжает эксперт. Неверный номер избирательного счета, по его мнению, можно было исправить прямо в подписном листе, так как если исправление не внесено, то подписи на таких листах по закону считаются недействительными. «Что же касается проверки подписей графологами, то аргументы [против них] давно известны, – указывает Митин. – Проверка подписей однозначно проводится не так, как судебная экспертиза: эксперты работают по специальной методике, которая специально разработана для проверки подписных листов». Если же говорить о заявлениях или копиях паспортов, которые представили в избирком избиратели, то еще в 2011 г. Верховный суд указал, что их пояснения не являются доказательствами – в отличие от выводов экспертов, напоминает юрист: «Письменные свидетельства обычно – это относительные доказательства, потому что ничем другим, кроме этих заявлений, эти подписи не подкрепляются. Чтобы подтвердить достоверность подписей, нужна как раз судебная экспертиза, но она дорогая и проводится за счет кандидата. Опрос же избирателей во время заседания избиркомов законодательно запрещен».

Ну а самым весомым аргументом для отказа Яшину в регистрации является заявление Конева, считает Митин: «Ссылка могла быть вывешена до начала избирательной кампании, но уже в ходе кампании она сохранялась. Яшин, будучи главой совета депутатов, отвечает и за наполнение сайта. В данном случае закон не требует доказательств того, что кандидат велел разместить ссылку, – это безвиновное распространение ответственности, что довольно распространено в избирательном праве. Человек занимает должность и в рамках своих полномочий обязан отвечать в том числе за подведомственные ему ресурсы».

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. Фотографии