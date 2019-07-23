Борис Джонсон обещает вывести Великобританию из Евросоюза

Новым премьером Великобритании станет Борис Джонсон LEON NEAL / AFP

Бывший мэр Лондона (2008–2016) и министр иностранных дел Великобритании (2016–2018) Борис Джонсон выиграл выборы лидера консервативной партии (он же станет и новым премьером), получив 66% голосов однопартийцев против 34% у нынешнего главы МИДа Джереми Ханта. В победе Джонсона нет неожиданности, полагает The Guardian: он был «безоговорочным фаворитом после того, как заручился поддержкой обоих крыльев партии – от министра здравоохранения Мэтта Хэнкока до председателя Европейской исследовательской группы Джейкоба Рис-Могга».

В ходе предвыборных прений Джонсон говорил, что проведет «жесткий» Brexit, если не удастся договориться с Брюсселем. После оглашения результатов голосования Джонсон снова подтвердил свои намерения. Он заявил, что в ключевой для страны момент истории необходимо примирить два «конкурирующих инстинкта»: глубокое желание дружбы и взаимной поддержки в области торговли и безопасности с европейскими партнерами, а также стремление к демократическому самоуправлению в собственной стране. Ранее Управление бюджетной ответственности Великобритании опубликовало отчет, согласно которому Brexit без сделки будет стоить Британии 30 млрд фунтов.

Министры Филип Хаммонд, Дэвид Гок, Энн Милтон уже заявили, что планируют покинуть правительство в знак протеста против готовности Джонсона к жесткому Brexit. «Я намерен работать с остальными [депутатами], чтобы парламент использовал свою власть и не позволил новому правительству сделать это», – заявил Хаммонд в воскресенье.

The Guardian предложила четыре сценария действий Джонсона в случае победы на выборах. Исходя из первого он отправит правительство на каникулы, а сам «очарует» европейских лидеров и добьется «незначительных уступок» по Brexit. Осенью премьер вернется в парламент с громкими заявлениями о промежуточных успехах и добьется выхода из ЕС до 31 октября. После этого он объявит новые выборы, чтобы получить достаточную власть для проведения дальнейших преобразований.

По второму сценарию премьер сначала передаст посты в своей новой администрации энтузиастам Brexit, что позволит ему уклониться от вотума недоверия. Затем он вступит в переговоры с ЕС и заключит новую сделку: с обоюдным согласием продолжать существующие торговые соглашения в течение короткого периода и с большим количеством отложенных вопросов (в том числе по самому болезненному для Лондона – о режиме границы с Ирландией), к обсуждению которых следует вернуться уже после выхода из ЕС. Если парламент поддержит такой вариант, Джонсон окажется в тупике с большим количеством нерешенных проблем. Если нет – попробует устроить выборы или повторный референдум.

Третий вариант – попытка выйти «без сделки»: она неизбежно приведет к новым выборам, предсказать их результат невозможно. По четвертому сценарию Джонсон увлечется переговорами с Европой, во время которых внутри парламента против него сформируется альянс, и дальнейшее развитие событий зависит от правильного использования законодательных уловок.

В последние дни высокопоставленные ирландские политики и дипломаты провели переговоры с союзниками Джонсона по кабинету, а заместитель премьера Ирландии Саймон Ковени заявил изданию The Sunday Times, что Дублин готов к компромиссу, сообщает The Times.

Общественность тоже по-разному воспринимает нового премьера. По результатам опроса, проведенного в начале июля для газеты The Independent, половина британцев не поддержала бы ни Джонсона, ни Ханта.