США возобновили попытки создать антииранскую морскую коалицию

Но, кроме Великобритании, в нее пока никто не торопится

Статья опубликована в № 4866 от 31.07.2019 под заголовком: США ищут друзей против Ирана

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Carlos Barria/REUTERS

США возобновили переговоры со странами Европы, Азии и Ближнего Востока о совместной миссии «Страж» в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, Баб-эль-Мандебскому проливу и Оманскому заливу, сообщила во вторник Suddeutsche Zeitung. Официальные предложения по дипломатическим каналам уже поступили Германии, Франции, Бельгии.

Еще в начале лета европейские страны резко дистанцировались от американо-иранского конфликта, а до вступления Бориса Джонсона в должность премьер-министра Великобритании речь шла об отдельной европейской коалиции для защиты законного судоходства в Персидском заливе. Сейчас британское правительство, очевидно, отошло от плана создания европейской миссии, полагает Suddeutsche Zeitung. Как сообщает газета, в рамках военной конференции в штаб-квартире Центрального командования США в Тампе (Флорида) Великобритания выступила с инициативой участвовать в совместной с США миссии в Ормузском проливе.