Суд арестовал первых фигурантов дела о массовых беспорядках
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Участников акции 27 июля – Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова и Самариддина Раджабова – арестовали по делу о массовых беспорядках. Они останутся в СИЗО до 27 сентября. Жуков после того, как судья вынес свое решение, объявил голодовку.
Накануне Следственный комитет сообщил, что по делу о массовых беспорядках 27 июля могут быть привлечены к ответственности более 10 человек. При этом сообщалось, что пять человек уже задержаны, среди них волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, а также Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. Имена остальных задержанных не назывались. В пятницу также были предъявлены обвинения видеоблогеру и соратнику Дмитрия Гудкова Егору Жукову, он задержан. На заседании в пятницу следователь заявил, что организаторы массовых беспорядков пока не установлены.
Кирилл Жуков был первым, кому предъявили обвинение по делу о массовых беспорядках, сообщал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По версии следствия, Жуков пытался поднять забрало на шлеме сотрудника ОМОНа. Он обвиняется сразу по двум статьям – об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) и о применении насилия, неопасного для жизни и здоровья, к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК).
Подкопаев и Раджабов обвиняются только в участии в массовых беспорядках. Согласно материалам дела, при обыске 27 июля у Подкопаева были изъяты молоток, перцовый баллончик, противогаз и нож, передает «Интерфакс».
В центре Москвы 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, на которой было задержано рекордное количество человек. По данным МВД, в отделения полиции были доставлены 1074 участника акции, «ОВД-инфо» насчитало 1373 задержанных.
Следственный комитет 30 июля сообщил, что возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) из-за акции 27 июля. По данным издания «Проект», обвинения по этому делу предъявят шестерым участникам акции, при этом лидеров оппозиции среди них не будет.
Еще три дела были заведены о применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК). Фигурантом одного из них стал Евгений Коваленко, который, по версии следствия, бросил мусорный бак в бойца ОМОНа. В пятницу стало известно, что Следственный комитет объединил дела по статьям 212 и 318 в одно производство.
По этим двум статьям Уголовного кодекса было заведено «болотное дело» после столкновений протестующих с полицией на Болотной площади 6 мая 2012 г. Его фигурантами стали более 30 человек.
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