Путин предупредил США об ответных мерах из-за разрыва ДРСМД

OMER MESSINGER / ТАСС

Российский президент Владимир Путин выступил с заявлением после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, США перечеркнули многолетние усилия мирового сообщества, которые были направлены на снижение вероятности военного конфликта, в том числе ядерного.

Путин поручил Минобороны, МИД России и Службе внешней разведке «наблюдать» за шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности. Если Россия получит достоверную информацию о том, что Вашингтон завершил разработку и приступил к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена ответить тем же, говорится в заявлении.

Путин признал, что оснащение российских военных аналогичными системами потребует времени. До этого момента Россия будет готова ответить на возможные угрозы со стороны США существующими средствами: ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, в том числе гиперзвуковыми системами типа «Циркон». Довольствоваться «ничем не обеспеченными декларациями о миролюбии» со стороны США и их союзников Москва не может, добавил он.

Российский лидер добавил, что все меры со стороны России будут носить лишь зеркальный характер. Российские военные разместят ракеты средней и меньшей дальности только в тех регионах, где появятся аналогичные системы американского производства. Путин также призвал возобновить переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Российская сторона к этому готова, подчеркнул он.

В феврале США заявили о начале процесса выхода из ДРСМД, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий. Одним из таких нарушений Вашингтон называл разработку в России ракеты 9М729, которую потребовал уничтожить или модифицировать. Россия на требование не ответила и в июле также приостановила на неопределенный срок выполнение условий договора. 2 августа истек полугодовой срок, предусмотренный процедурой выхода из ДРСМД, и США вышли из него. В тот же день МИД России подтвердил, что действие документа прекращено. ДРСМД запрещал разрабатывать, производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Как выглядит крылатая ракета 9М729, которую требовали уничтожить США