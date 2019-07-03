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Путин приостановил договор с США о ликвидации ракет

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ размещен на портале правовых актов.

По закону действие ДРСМД приостанавливается на неопределенный срок. Возобновить его действие может президент России. Документ вступил в силу 3 июля.

СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 г. Он запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

В октябре 2018 г. президент США Дональд Трамп объявил о том, что США выйдут из ДРСМД. По данным американских властей, Россия нарушает положения договора. В декабре 2018 г. госсекретарь Майк Помпео выдвинул ультиматум Москве, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729.

Ультиматум должен был истечь 2 февраля. В этот же день Путин встретился с министрами Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, объявив о том, что Россия зеркально отвечает на решение США и приостанавливает участие в договоре. В мае Путин внес законопроект об этом в Госдуму. Нижняя палата парламента приняла его 18 июня, а верхняя, Совет Федерации, – 26 июня.

Как выглядит крылатая ракета 9М729, которую требуют уничтожить США

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Главу антинаркотического отдела полиции в ЗАО Москвы отстранили из-за дела Голунова

Ведомости
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Начальника антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Щирова временно отстранили от должности. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель пресс-службы столичного управления полиции Юрий Титов. Щиров отстранен на время проверки, сказал он, отметив, что решение принято на фоне «дела Голунова».

О том, что Щиров отстранен от должности, 26 июня писал РБК со ссылкой на источники. Он не уволен, отмечали они. Собеседник, близкий к ведомству, говорил, что Щиров за неделю до этого забрал с рабочего места все свои вещи.

6 июня сотрудники УВД ЗАО Москвы задержали Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Он вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. В Москве и по всей России началась кампанию в поддержку журналиста. 8 июня он был отправлен под домашний арест, а спустя три дня с него сняли все обвинения.

13 июня президент Владимир Путин подписал указ об увольнении руководителя УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина. РБК писал, что заместитель Пучкова Игорь Петухов также подал рапорт об уходе в отставку.

29 июня на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке Путин назвал дело Голунова проиволом. «Что касается ситуации с Голуновым, то там не несправедливость, а произвол. Это просто произвол, и он должен быть расследован, и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», – сказал он.

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В штаб-квартире Renault во Франции прошли обыски по делу Карлоса Гона

Ведомости
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Правоохранительные органы пришли с обыском в штаб-квартиру Renault в коммуне Булонь-Бийанкур, сообщает L'Express. Компания подтвердила информацию об обысках.

Обыск проводит Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями. Это подразделение занимается расследованием в отношении бывшего руководителя альянса Renault-Nissan Карлоса Гона.

Гона задержали впервые в прошлому году по подозрению в нарушении финансового законодательства. По версии следствия, он мог скрывать размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г.

В апреле Гона задержали в четвертый раз, но потом снова отпустили под залог. Прокуратуру заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan на сумму более $34 млн дилерскому центру в Омане в тот период. Часть этих денег могла быть переведена связанной с Гоном компании. Он вину не признает.

Карлос Гон вышел на свободу после 108 дней в тюрьме

Политика
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Норвегия не получала сообщений о взрыве на подводном аппарате от российских властей

Ведомости
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Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности объяснило свое сообщение об инциденте, который произошел на российском подводном аппарате. Как подчеркнул глава агентства Пер Странд, норвежские власти в своем заявлении опирались на сообщения российских СМИ. По его словам, официального подтверждения от российских властей и Минобороны Норвегия не получала, а агентство Reuters неправильно его процитировало, пишет РБК со ссылкой на сообщение норвежского ведомства.

Вчера, 2 июля, агентство Reuters опубликовало новость о том, что российские чиновники оповестили норвежские власти о взрыве на борту российского подводного аппарата. В нем также отмечалось, что норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности провело проверки и не зафиксировало повышения уровня радиации. Минобороны России опровергло эту информацию. Reuters 3 июня опубликовал исправленное сообщение.

Пожар на российском подводном аппарате произошел 1 июля, он начался при проведении батиметрических измерений (изучение рельефа дна), сообщило Минобороны. На каком конкретно аппарате находились моряки и в каких водах, официально не уточняется. Ведомство сообщает лишь, что аппарат в момент возникновения пожара был в российских территориальных водах, сейчас он находится на военно-морской базе в Североморске Мурманской области. В результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. Погибшие были закреплены за петербургской воинской частью, половина из них были капитанами первого ранга, двое – Герои России. Их имена официально не раскрывались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что часть информации о гибели подводников не будет раскрыта, потому что является гостайной.

Источник «Ведомостей», близкий к ВМФ, сообщал, что пожар возник на одной из АГС – малых глубоководных подлодок специального назначения, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны.

Новости СМИ2
Политика
Новости

ЦИК не исключил жестких мер реагирования на муниципальных выборах в Петербурге

Ведомости
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Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев не исключил, что в связи с происходящим на муниципальных выборах в Петербурге могут потребоваться более жесткие меры реагирования, чем принимались до сих пор. Во время сегодняшнего заседания ЦИК сделал перерыв до двух часов дня – для проведения дополнительных консультаций по данному вопросу.

Поводом, по словам Булаева, стала работа – а точнее, нежелание работать – избирательной комиссии муниципалитета Сергиевский (она сегодня просто не открылась). Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова не исключила возможность отмены муниципальных выборов в Петербурге в связи с многочисленными нарушениями.

«А вот это данные голосования за 2014 г., которые поднял ЦИК. Тут видно, что почти половина избирателей на прошлых выборах голосовали досрочно. Такие показатели уровня досрочного голосования – далеко за пределами разумного», – отметил Булаев. На этих выборах такого уже нет, сказал он.

Во вторник, 2 июля, Булаев говорил, что ЦИК не будет добиваться отмены муниципальных выборов, хотя такая возможность рассматривалась.

Ранее участники муниципальной кампании в Петербурге неоднократно жаловались на муниципальные избиркомы, скрывавшие информацию о назначенных выборах и чинившие препятствия для подачи документов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не в курсе этой ситуации.

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Политика
Новости

Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Ведомости
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Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на собеседника в судостроительной промышленности.

По его словам, пожар мог начаться, когда аппарат совершал подъем из глубины к носителю. Эту версию изданию подтвердил источник в оборонном ведомстве. Экипаж сумел обеспечить подъем аппарата на поверхность и не допустил повреждения его атомной установки, что позволило избежать более серьезных последствий. Этим объясняется официальная формулировка Минобороны про «самоотверженные действия команды», добавил источник.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля, но Минобороны сообщило о нем только на следующий день. 14 подводников погибли, отравившись продуктами горения. Погибшие были закреплены за петербургской воинской частью. Половина из них были капитанами первого ранга, двое – Герои России.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что из охваченного огнем отсека первым экипаж эвакуировал гражданского специалиста. После этого моряки задраили люк, чтобы огонь не распространился по всему аппарату, «а сами до конца боролись за живучесть корабля». По его словам, очаг возгорания был ликвидирован ценой жизней. Часть экипажа удалось спасти.

Финансы
Новости

Россияне пожаловались на ОСАГО более 2000 раз за месяц

Ведомости
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Всего за первый месяц работы (июнь) финансовому омбудсмену поступило 2300 обращений клиентов страховых компаний, и 95% жалоб касалось ОСАГО, следует из презентации, опубликованной на сайте службы.

Прежде всего россияне были недовольны размером страхового возмещения по ОСАГО – доля таких обращений составила более 40% от общего числа. Несогласие с отказами в выплате выразили почти 30% обратившихся. Нарушения сроков выплаты возмещений отметили более 16%. Средний размер требований заявителей по вопросам ОСАГО составил чуть более 180 000 руб.

Доля других видов автострахования – каско и ДСАГО – составила 2,6 и 0,1% соответственно от общего числа обращений. По вопросам страхования имущества поступило 0,2%, страхования от болезней и несчастных случаев – 0,04%, на банковские услуги пожаловалось 0,7%.

Новый порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, каско и ДСАГО вступил в силу с 1 июня 2019 г. Теперь споры потребителей, имущественные требования по которым не превышают 500 000 руб., в досудебном порядке решает финансовый уполномоченный. Обращение к нему для потребителя бесплатно. Жалобу уполномоченный обязан рассмотреть за 15 рабочих дней, для страховщиков его решения обязательны.

Бизнес
Новости

«АвтоВАЗ» отчитался о падении продаж автомобилей Lada

Ведомости
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В июне на российском рынке было продано 30 786 автомобилей Lada, сообщил «АвтоВАЗ». Это на 2% меньше, чем было реализовано в июне 2018 г. (31 404 шт.), следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Для Lada июнь стал вторым месяцем в 2019 г., когда продажи автомобилей этой марки показали отрицательную динамику. В феврале они снизились на 1%. Но по итогам полугодия продажи Lada по-прежнему в плюсе: рост на 2,4%. Марка, по оценке самого «АвтоВАЗа», по результатам продаж в январе – июне занимает 21%-ную долю на рынке. По итогам пяти месяцев она составляла 21,2%.

Данные по общим продажам в России легковых и легких коммерческих автомобилей в июне 2019 г. АЕБ еще не публиковала. По итогам пяти месяцев рынок сократился на 2,2% до 677 570 машин. Для поддержки спроса на автомобили Минпромторг с 1 июля возобновил программы льготного автокредитования и автолизинга общей стоимостью 10 млрд руб.

Недвижимость
Новости

ВЦИОМ зафиксировал снижение числа недовольных услугами ЖКХ

Ведомости
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Качеством жилищно-коммунальных услуг недовольны 36% россиян, показали результаты опроса ВЦИОМа. Это существенно меньше показателя 2010 г., когда доля недовольных составляла 53%.

Удовлетворены услугами ЖКХ 60% респондентов против 39% в 2010 г. При этом более половины опрошенных не заметили изменений в сфере электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, отопления и газоснабжения. 21% считает, что ухудшилось качество вывоза мусора, об обратном говорят 18% россиян. Еще 17% опрошенных заметили ухудшение качества содержания и ремонта жилья.

Работу жилищно-коммунальной службы положительно оценили 49% респондентов, отрицательно – 30%. Девять лет назад доля россиян, имеющих нарекания к работе службы, была больше – 52%, удовлетворительной работу считали 36% россиян.

Опрос проводился 1 июля 2019 г. методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Технологии
Новости

Американские ученые впервые смогли удалить ВИЧ из организма

Ведомости
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Американские исследователи сделали значительный шаг в борьбе с ВИЧ. Ученым из университета Небраски и Медицинской школы им. Льюиса Каца университета Темпла (штат Пенсильвания) впервые удалось методом генетического редактирования удалить вирус из мышей и крыс, пишет журнал Nature Communication. «Наше исследование показывает, что антиретровирусная терапия, совмещенная с генетическим редактированием, может полностью удалить вирус из клеток и органов зараженных животных», – рассказал журналу профессор Камель Халили, участвовавший в научной работе.

Современные методы лечения предполагают, что зараженный вирусом человек получает антиретровирусную терапию. Она подавляет репликацию ВИЧ в клетках, но не выводит вирус из организма, поэтому не может считаться лекарством и требует пожизненного применения. Если зараженный прекращает такую терапию, ВИЧ вновь активизируется, возобновляет репликацию вплоть до развития СПИДа, отмечает журнал. Восстановление ВИЧ напрямую связано со способностью вируса интегрировать свою последовательность ДНК в геномы клеток иммунной системы, где они недоступны антиретровирусным препаратам.

В рамках исследования ученые работали с участком ДНК-вируса, который отвечает за его репликацию. Они использовали инновационную методику CRISPR-Cas9 для направленного редактирования геномов. На крысах и мышах они продемонстрировали, что с помощью этой методики можно удалять фрагменты ДНК-вируса, значительно влияя на экспрессию генов (процесс, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в функциональный продукт – РНК или белок). В сочетании с антиретровирусной терапией LASER ART, которая снижает репликацию ВИЧ и может распределяться по тканям организма, где ВИЧ находится в состоянии покоя, метод генного редактирования показал свои результаты: ученым удалось добиться полного удаления вируса из организмов трети подопытных мышей.

По словам профессора, доктора медицины Говарда Гендельмана, эксперименты сочетания генного редактирования и антиретровирусной терапии в борьбе с ВИЧ продолжатся. Через год ученые надеются выйти на стадию клинических исследований на добровольцах.

По данным организации ЮНЭЙДС, которая координирует международные меры противодействия СПИДу, в мире более 35 млн человек умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ. Сейчас, по данным организации, на планете насчитывается 36,9 млн людей, живущих с ВИЧ. 75% из них знают о своем положительном статусе, остальные не подозревают о нем. Более половины инфицированных получают антиретровирусную терапию.

Политика
Новости

Очевидцы рассказали подробности об аварии на подлодке в Баренцевом море

Ведомости
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Издание «Северпост» нашло очевидцев аварии на подлодке, в результате которой погибли 14 моряков. Ими стали рыбаки, которые наблюдали за происходящим из бухты.

Очевидцы рассказали, что 1 июля около 21:30 они увидели, как всплыла подлодка. По их словам, на палубе бегали и суетились люди. Почти сразу к лодке подошли военный корабль и два буксира. Около 23:00 подлодка в сопровождении буксиров быстро ушла. «Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела», – добавил собеседник «Северпоста».

Подводники погибли 1 июля в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, рассказали в Минобороны. Они отравились продуктами горения. Все моряки были закреплены за петербургской воинской частью. Половина погибших были капитанами первого ранга, двое – Герои России.

Информация о том, на каком корабле погибли российские подводники, относится к категории секретных данных и не будет раскрыта, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По информации «Ведомостей», пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС).

Политика
Новости

Число регионов с эпидемией ВИЧ выросло на 40% за три года

Ведомости
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За три года число регионов с эпидемией ВИЧ в России выросло более чем на 40%, при этом 70% новых заболевших в прошлом году – это экономически активные люди в возрасте 30–50 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы Роспотребнадзора, их подлинность изданию подтвердил собеседник в службе. Согласно этим материалам, в 13 регионах России ВИЧ заражены более 1% жителей. В 35 регионах страны доля населения с ВИЧ превышает 0,5%.

Больше всего ВИЧ-инфицированных в Иркутской, Свердловской и Кемеровской областях, свидетельствуют данные Роспотребнадзора, которые приводит РБК. В этих регионах вирусом иммунодефицита заражены 1,8% населения. Также более 1% зараженных зарегистрировано в Самарской, Оренбургской областях (по 1,4%), Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской области (по 1,3%), Ленинградской, Тюменской, Новосибирской областях, Пермском крае (по 1,2%), Ульяновской области и Крыму (по 1%).

Выросло число небольших городов с высокой зараженностью ВИЧ-инфекцией, отмечает РБК. Например, в Североуральске, Кировограде, Тольятти, Новотроицке, Ленинск-Кузнецке, Орске, Березниках число заболевших в два – четыре раза превышает среднероссийский показатель.

В прошлый раз статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах была опубликована по итогам 2015 г. Тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превышало 1%.

В июле прошлого года РБК сообщал, что в Москве за 2017 г. было зарегистрировано на 20,4% больше случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека, чем в 2016. Всего в 2017 г. было выявлено 2900 новых случаев заболевания.

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