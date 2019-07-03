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Путин приостановил договор с США о ликвидации ракет

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ размещен на портале правовых актов.

По закону действие ДРСМД приостанавливается на неопределенный срок. Возобновить его действие может президент России. Документ вступил в силу 3 июля.

СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 г. Он запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

В октябре 2018 г. президент США Дональд Трамп объявил о том, что США выйдут из ДРСМД. По данным американских властей, Россия нарушает положения договора. В декабре 2018 г. госсекретарь Майк Помпео выдвинул ультиматум Москве, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729.

Ультиматум должен был истечь 2 февраля. В этот же день Путин встретился с министрами Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, объявив о том, что Россия зеркально отвечает на решение США и приостанавливает участие в договоре. В мае Путин внес законопроект об этом в Госдуму. Нижняя палата парламента приняла его 18 июня, а верхняя, Совет Федерации, – 26 июня.

Как выглядит крылатая ракета 9М729, которую требуют уничтожить США