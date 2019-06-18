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Госдума приостановила договор с США о ликвидации ракет

Госдума приняла законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, президент может принять решение о возобновлении действия ДРСМД. Законопроект вступит в силу, когда будет официально опубликован.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о том, что США выйдут из ДРСМД. Американские власти утверждают, что российская сторона нарушает положения этого договора. В декабре 2018 г. госсекретарь Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729. Ультиматум должен был истечь 2 февраля.

В этот же день президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу и объявил о том, что Россия приостанавливает участие в договоре. Он отметил, что это зеркальный ответ на такое же решение со стороны США. В мае Путин внес законопроект об этом в Госдуму.

ДРСМД был подписан СССР и США в 1987 г. Он запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.