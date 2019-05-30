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Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении договора о ликвидации ракет

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщается на сайте нижней палаты парламента.

О намерении США выйти из договора президент Дональд Трамп заявил в конце 2018 г., обвинив Россию и Китай в несоблюдении договоренностей о ликвидации ядерного оружия. Путин отметил, что Россия зеркально ответит на решение США и тоже приостанавливает участие в договоре.

США обвиняют Россию в нарушении договора с 2014 г.: Россия, по их данным, испытала и развернула крылатую ракету 9М729 дальностью свыше 500 км. Москва эти обвинения отвергала. Россия заявила, что сами США производят оружие, которое попадает под определение договора (речь шла о баллистических ракетах-мишенях и ударных беспилотниках) и развертывают в Румынии для ракет ПРО установки, которые могут использовать для крылатых ракет «земля – земля». В 2017 г. Россия и США провели двухсторонние консультации, но не сняли взаимных обвинений.

ДРСМД был подписан СССР и США в декабре 1987 г. и предполагал ликвидацию обеими сторонами баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, пусковых установок, а также специального оборудования и сооружений для проведения запусков, а также отказ от производства и испытаний таких ракет в будущем.

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