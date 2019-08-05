Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4869 от 05.08.2019 под заголовком: Еще одним договором меньше

Договор СССР и США о ракетах средней дальности официально аннулирован

Но шанс сохранить Договор о стратегических наступательных вооружениях все еще остается

МИД России разместил в пятницу на портале regulation.gov.ru сообщение о том, что «2 августа 2019 г. по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД. – «Ведомости»), подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 г.». Заявление о выходе из ДРСМД сделал также госсекретарь США Майк Помпео. Тем самым Россия официально вышла из этого договора, запрещавшего разработку, производство и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 км. Как пояснил «Интерфаксу» замглавы МИДа Сергей Рябков, после того как США 2 августа официально заявили о выходе из договора, каких-либо других действий от России, приостановившей выполнение ДРСМД 3 июля, уже не требуется.

Перед выходом из договора стороны еще раз обменялись старыми обвинениями в нарушении ДРСМД. А советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что не видит смысла и в продлении последнего действующего российско-американского договора в области ограничения вооружений – Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Срок его действия истекает в 2020 г., но он может быть продлен на пять лет.

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